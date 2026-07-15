Saga Skywalkerów zostanie dopełniona. Nowe informacje o nadchodzącym prequelu dziewiątej części Gwiezdnych wojen

Star Wars: Legacy odpowie na wiele pytań nurtujących fanów.

Fani kontynuacji Gwiezdnych wojen otrzymają kolejną historię rozwijającą wydarzenia pomiędzy filmami. Powieść Star Wars: Legacy skupi się na wspólnej wyprawie Rey i Lei, a przy okazji wyjaśni kilka ważnych kwestii, których ekranowa trylogia nie zdążyła odpowiednio rozwinąć. Star Wars: Legacy – nowe szczegóły nadchodzącego literackiego prequela Skywalker. Odrodzenie Produkcja została oficjalnie zapowiedziana już kilka dni temu, gdy poznaliśmy pierwsze informacje o nadchodzącej książce. Teraz publikacja autorstwa Madeleine Roux, która trafi do sprzedaży już 28 lipca, otrzymała kolejne szczegóły, które ujawniają między innymi rolę Luke’a Skywalkera w historii.

Akcja książki została osadzona w rocznej przerwie pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w filmach Ostatni Jedi i Skywalker. Odrodzenie. Głównymi bohaterkami opowieści będą Leia oraz Rey, które wspólnie udadzą się na Tython, planetę szczególnie silnie związaną z historią Zakonu Jedi i naturą Mocy. Historia koncentruje się przede wszystkim na relacji bohaterek. Czytelnicy dowiedzą się, dlaczego to właśnie Leia okazała się dla Rey lepszą mentorką niż Luke, w jaki sposób poznała prawdę o pochodzeniu swojej uczennicy oraz jak poradziła sobie z decyzjami brata dotyczącymi młodej użytkowniczki Mocy. Star Wars: Legacy ma także dokładniej przyjrzeć się więzi łączącej Rey i Kylo Rena. W powieści pojawią się wskazówki dotyczące prawdziwej natury ich diady w Mocy, a także wyjaśnienie, jak Rey naprawiła miecz świetlny należący wcześniej do Anakina i Luke’a Skywalkerów. Większość wydarzeń rozegra się na Tythonie. W dawnym uniwersum planeta była uznawana za kolebkę Jedi, natomiast w obecnym kanonie zadebiutowała w serialu The Mandalorian. Miejsce pojawiło się również w powieści Adama Christophera Shadow of the Sith, w której odwiedził je Luke Skywalker. Nowa książka ma być pod pewnymi względami duchową kontynuacją tamtej historii. Czytelnicy mogą spodziewać się licznych informacji na temat Mocy oraz krótkiego spojrzenia na jednego z pierwszych Sithów. Stan galaktyki i konflikt z Najwyższym Porządkiem pozostaną jednak na dalszym planie. Pojawią się sceny poświęcone jednemu z dowódców organizacji, ale bohaterki większość czasu spędzą na Tythonie.

GramTV przedstawia:

Planeta jest miejscem potężnej koncentracji Mocy. Orbitują wokół niej dwa księżyce, Ashla i Bogan, których nazwy stały się określeniami jasnej oraz ciemnej strony Mocy. W książce samo otoczenie ma reagować na emocje i wewnętrzne konflikty postaci, dzięki czemu osobiste przeżycia bohaterek zostaną bezpośrednio połączone z wydarzeniami rozgrywającymi się wokół nich. Madeleine Roux rozwinie również motyw mrocznej wersji Rey, która pojawiła się w filmie Skywalker. Odrodzenie. Wizja nie będzie jednorazowym doświadczeniem. Okaże się, że prześladowała Rey przez wiele miesięcy, a bohaterka sądziła, że zdołała ostatecznie pokonać ją podczas pobytu na Tythonie. Jednym z najważniejszych elementów książki będą sceny z udziałem ducha Mocy Luke’a Skywalkera. Powieść ma bezpośrednio odnieść się do kontrowersyjnych decyzji bohatera z czasów filmowej trylogii kontynuacji. Spotkanie Luke’a i Lei stanie się okazją do pojednania rodzeństwa oraz zamknięcia dawnych konfliktów. Luke zostanie także skonfrontowany ze swoim zachowaniem wobec Rey na Ahch-To. Szczególne znaczenie ma mieć jedno ze zdań wypowiedzianych przez mistrza, które długo prześladowało jego uczennicę. Luke nie będzie jedynym duchem Mocy pojawiającym się w historii. Tożsamość drugiej postaci pozostaje jednak niespodzianką, której twórcy nie zamierzają ujawniać przed premierą. Star Wars: Legacy zapowiada się na historię skierowaną przede wszystkim do fanów trylogii sequeli. Książka ma zaprezentować część wątków pominiętych w filmach, rozwinąć mitologię diady Mocy i dokładniej przedstawić proces, który doprowadził Rey do wydarzeń z finału sagi Skywalkerów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.