Mandalorian i Grogu otrzymają nową produkcję. Disney zapowiedział wielki powrót bohaterów Gwiezdnych wojen

LEGO Star Wars: The Mandalorian – pierwsze szczegóły, plakat i data premiery specjalnej produkcji na Disney+
Lucasfilm oraz The LEGO Group zapowiedziały nową produkcję zatytułowaną LEGO Star Wars: The Mandalorian. Będzie to pełna humoru i dynamicznej akcji animowana opowieść, skierowana zarówno do młodszych widzów, jak i starszych fanów uniwersum Gwiezdnych wojen.
Specjalny odcinek ma przypomnieć najważniejsze historie oraz bohaterów znanych ze wszystkich trzech sezonów serialu The Mandalorian. Możemy więc spodziewać się klockowych interpretacji popularnych scen, niespodziewanych żartów oraz kolejnych przygód Din Djarina i jego niewielkiego podopiecznego.
GramTV przedstawia:
Wraz z zapowiedzią Lucasfilm opublikowało również pierwszy plakat produkcji. Grafika przedstawia pierwsze spotkanie Din Djarina i małego Grogu, które zapoczątkowało ich wspólną podróż przez odległą galaktykę.
Światowa premiera LEGO Star Wars: The Mandalorian na Disney+ odbędzie się 2 września. Część fanów będzie jednak mogła zobaczyć animację wcześniej. Podczas wydarzenia D23: The Ultimate Disney Fan Experience, zaplanowanego na 15 sierpnia, Lucasfilm zorganizuje ekskluzywny przedpremierowy pokaz specjalnego odcinka.
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