Mandalorian i Grogu otrzymają nową produkcję. Disney zapowiedział wielki powrót bohaterów Gwiezdnych wojen

Dopiero co informowaliśmy, że film Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu otrzymał oficjalną datę premiery na VOD i na nośnikach fizycznych, a Disney nie zamierza się zatrzymywać i właśnie zapowiedziano nową produkcję ze świata Gwiezdnych wojen z dwoma uwielbianymi przez fanów bohaterami. Din Djarin i Grogu ponownie wyruszą na galaktyczną przygodę, tym razem w charakterystycznym świecie klocków LEGO. Specjalna animacja LEGO Star Wars: The Mandalorian zadebiutuje na platformie Disney+ już 2 września.

LEGO Star Wars: The Mandalorian – pierwsze szczegóły, plakat i data premiery specjalnej produkcji na Disney+

Lucasfilm oraz The LEGO Group zapowiedziały nową produkcję zatytułowaną LEGO Star Wars: The Mandalorian. Będzie to pełna humoru i dynamicznej akcji animowana opowieść, skierowana zarówno do młodszych widzów, jak i starszych fanów uniwersum Gwiezdnych wojen.