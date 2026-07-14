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Mandalorian i Grogu otrzymają nową produkcję. Disney zapowiedział wielki powrót bohaterów Gwiezdnych wojen

Radosław Krajewski
2026/07/14 20:00
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Nadchodzi nowa produkcja z Mandalorianinem i jego towarzyszem Grogu.

Dopiero co informowaliśmy, że film Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu otrzymał oficjalną datę premiery na VOD i na nośnikach fizycznych, a Disney nie zamierza się zatrzymywać i właśnie zapowiedziano nową produkcję ze świata Gwiezdnych wojen z dwoma uwielbianymi przez fanów bohaterami. Din Djarin i Grogu ponownie wyruszą na galaktyczną przygodę, tym razem w charakterystycznym świecie klocków LEGO. Specjalna animacja LEGO Star Wars: The Mandalorian zadebiutuje na platformie Disney+ już 2 września.

LEGO Star Wars: The Mandalorian

LEGO Star Wars: The Mandalorian – pierwsze szczegóły, plakat i data premiery specjalnej produkcji na Disney+

Lucasfilm oraz The LEGO Group zapowiedziały nową produkcję zatytułowaną LEGO Star Wars: The Mandalorian. Będzie to pełna humoru i dynamicznej akcji animowana opowieść, skierowana zarówno do młodszych widzów, jak i starszych fanów uniwersum Gwiezdnych wojen.

Specjalny odcinek ma przypomnieć najważniejsze historie oraz bohaterów znanych ze wszystkich trzech sezonów serialu The Mandalorian. Możemy więc spodziewać się klockowych interpretacji popularnych scen, niespodziewanych żartów oraz kolejnych przygód Din Djarina i jego niewielkiego podopiecznego.

GramTV przedstawia:

Wraz z zapowiedzią Lucasfilm opublikowało również pierwszy plakat produkcji. Grafika przedstawia pierwsze spotkanie Din Djarina i małego Grogu, które zapoczątkowało ich wspólną podróż przez odległą galaktykę.

Światowa premiera LEGO Star Wars: The Mandalorian na Disney+ odbędzie się 2 września. Część fanów będzie jednak mogła zobaczyć animację wcześniej. Podczas wydarzenia D23: The Ultimate Disney Fan Experience, zaplanowanego na 15 sierpnia, Lucasfilm zorganizuje ekskluzywny przedpremierowy pokaz specjalnego odcinka.

LEGO Star Wars: The Mandalorian
Źródło:https://www.starwars.com/news/lego-star-wars-the-mandalorian

Tagi:

Popkultura
data premiery
Star Wars
Disney
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
LEGO Star Wars
plakat
The Mandalorian
Disney+
Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
LEGO Star Wars: The Mandalorian
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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