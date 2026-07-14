Mandalorian i Grogu wracają w przyszłym tygodniu. Bohaterowie Gwiezdnych wojen zawitają do waszego domu

Film ma oficjalną datę premiery na VOD.

Kinowa przygoda Dina Djarina i Grogu już wkrótce trafi do domowej dystrybucji. Najnowszy film ze świata Gwiezdnych wojen będzie można kupić w wersji cyfrowej jeszcze w lipcu, natomiast kolekcjonerzy fizycznych wydań będą musieli poczekać do końcówki sierpnia. Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu z datą premiery na VOD i wydań Blu-ray oraz 4K Ultra HD Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu zadebiutuje w cyfrowej dystrybucji 21 lipca. Film będzie dostępny na różnych platformach stremingowych oferujących zakup lub wypożyczenie filmów. Obecnie nie wiadomo, kiedy produkcja trafi na Disney+, ale prawdopodobnie odbędzie się to w drugiej połowie sierpnia lub we wrześniu.

Fizyczne wydania pojawią się w sprzedaży nieco ponad miesiąc później. Od 25 sierpnia widzowie będą mogli sięgnąć po wersje 4K Ultra HD oraz Blu-ray. Disney przygotował również warianty skierowane do kolekcjonerów, w tym SteelBook oraz specjalną edycję Beskar Collector’s Edition. Ta ostatnia ma otrzymać wyjątkowe opakowanie i metalowe plakaty, ale będzie dostępna wyłącznie na rynku amerykańskim. Cyfrowe i fizyczne wydania filmu zostaną wzbogacone o dodatkową zawartość. Widzowie otrzymają dostęp do materiałów poświęconych kulisom produkcji, budowaniu świata oraz pracy nad Grogu. Twórcy zdradzają między innymi, że do pełnego kontrolowania popularnej postaci potrzeba aż sześciu osób. W pakiecie znajdzie się również komentarz audio reżysera Jona Favreau. Film trafił do amerykańskich kin 22 maja 2026 roku, przerywając trwającą kilka lat przerwę w kinowych premierach Gwiezdnych wojen. Produkcja kontynuuje historię zapoczątkowaną w serialu The Mandalorian, którego trzy sezony można oglądać na Disney+. Po upadku Imperium galaktyka wciąż zmaga się z rozsianymi po różnych planetach imperialnymi dowódcami. Tworząca swoje struktury Nowa Republika postanawia skorzystać z pomocy Dina Djarina, legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród. Bohaterowi ponownie towarzyszy Grogu, który stał się jego młodym uczniem.

GramTV przedstawia:

Za kamerą stanął Jon Favreau, który napisał scenariusz wspólnie z Dave’em Filonim oraz Noahem Kloorem. Pedro Pascal powrócił jako Din Djarin. W obsadzie znaleźli się również: Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne. Mandalorian i Grogu nie okazał się jednak finansowym przebojem na poziomie największych odsłon Gwiezdnych wojen. Podczas pierwszego weekendu film zarobił w Ameryce 81,7 miliona dolarów, co było najsłabszym otwarciem w historii aktorskich filmów należących do marki. Łączne wpływy wyniosły około 177,3 miliona dolarów na rynku amerykańskim oraz 163,1 miliona dolarów w pozostałych krajach. Globalny wynik zatrzymał się więc na poziomie nieco ponad 340 milionów dolarów. Dla porównania, Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy z 2015 roku przekroczyło granicę 2 miliardów dolarów na całym świecie. Nowa produkcja z Dinem Djarinem i Grogu znalazła się tym samym wśród najmniej dochodowych kinowych odsłon serii. Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu – recenzja filmu. Ta historia nie przywraca miłości do serii Star Wars

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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