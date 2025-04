Sabrina Carpenter świętuje rocznicę hitu „Espresso” limitowaną płytą winylową wypełnioną... kawą

Sabrina Carpenter ogłosiła specjalne wydanie swojego wielkiego hitu „Espresso” z okazji jego pierwszej rocznicy. Będzie to limitowany 12-calowy winyl wypełniony kawą.

Singiel “Espresso”, który ukazał się w kwietniu zeszłego roku, szturmem podbił listy przebojów. Utwór zdobył pierwsze miejsce w brytyjskim zestawieniu singli, a na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 dotarł do trzeciego miejsca. W 2024 roku utwór zdobył także nagrodę Grammy za “Najlepszy Popowy Występ Solowy”. „Espresso” niemal sięgnęło po tytuł najczęściej odtwarzanego utworu na Spotify w 2024 roku, ustępując jedynie „Birds Of A Feather” Billie Eilish.

Powstanie winyl wypełniony kawą

Z okazji rocznicy hitowego utworu, we współpracy z Blood Records, czyli wytwórnią specjalizującą się w kreatywnych wydaniach winyli (między innymi z białym proszkiem w edycji remiksów „Brat” Charli XCX), przygotowano tysiąc egzemplarzy winyla z kawą. Nietypowy winyl z kawą jest już dostępny w sprzedaży. Co ciekawe, Sabrina przyznała niedawno, że w dniu premiery „Espresso” "nie miała pojęcia", czy kawałek przypadnie ludziom do gustu. Tymczasem Trent Reznor określił „Espresso” mianem najlepszej piosenki 2024 roku.