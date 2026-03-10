Saber Interactive, twórcy Space Marine 2, dwukrotnie odrzucili największą licencję na grową adaptację

Developerzy, choć znani głównie z adaptacji dużych marek przyznają, że czasami nawet najlepsze oferty trzeba odrzucić. Nie z braku chęci, a z powodu napiętego harmonogramu i innych priorytetów. Tim Willits, w rozmowie z serwisem GameSpot przyznaje że choć propozycja była „najfajniejszą marką wszech czasów”, to studio nie mogło jej przyjąć, bo „mamy po prostu zbyt wiele spraw na głowie”.

Saber Interactive Twórcy Space Marine 2 odrzucili bardzo atrakcyjną propozycję współpracy Saber Interactive nabrało w ostatnich latach rozgłosu przy pracy na dużych licencjach. Od głośnego Warhammer 40,000: Space Marine 2 po niedawno zapowiadaną adaptację Johna Wicka. To doświadczenie sprawiło, że sami wydawcy i właściciele marek coraz częściej zgłaszają się do studia z propozycjami współpracy, zamiast na odwrót. „Sami do nas przychodzą” mówi Willits, podkreślając, że dobra reputacja otwiera drzwi do nowych umów, ale też nakłada ograniczenia decyzyjne.

Należy jednak pamiętać, że nie każda oferta, nawet najwyższej rangi, jest wykonalna. Po drugie, posiadając wielu dużych projektów jednocześnie wymusza się ich selekcję. Po trzecie, sama wartość marki nie zawsze rozstrzyga o tym, czy projekt wystartuje. Willits tłumaczy to w kontekście realiów produkcji AAA: zasoby, budżet i czas są skończone, a studio musi zachować wypracowaną jakość wobec istniejących zobowiązań.

Warto też przypomnieć, że o ile takie odmowy brzmią jak strata dla graczy, to dla studia mogą być strategicznym ruchem. Saber inwestuje w kilka dużych tytułów (między innymi właśnie w grę z uniwersum Johna Wicka), które same w sobie pochłaniają ogromne zasoby. Wszystko rozchodzi się o czas oraz utalentowanych i kluczowych dla zespołów ludzi. Jak podkreśla dyrektor Saber Interactive, to sukcesy w dotychczasowych adaptacji sprawiły, że przychodzą kolejne propozycje. Tym niemniej nakłada to jednocześnie konieczność trzymania priorytetów, którym przykładowo jest stały rozwój już wydanych tytułów.

W branży gier przychylność właścicieli IP i medialne marzenia często mieszają się z brutalną kalkulacją produkcyjną. Historia opowiedziana przytoczona przez Willitsa to tylko przypomnienie, że za każdym efektownym ogłoszeniem stoją setki decyzji. I że czasem najbardziej kuszące oferty trzeba odrzucić, by dostarczyć to, co już obiecano. Dla graczy to smaczna plotka: „ najfajniejsza marka wszech czasów ” brzmi jak nagłówek, który napędzi spekulacje. A dla samego Sabera to po prostu zarządzanie rzeczywistością produkcyjną.