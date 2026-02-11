Clive Barker’s Hellraiser: Revival to opowieść o miłości? Zobaczcie fabularny zwiastun

Od zapowiedzi Clive Barker’s Hellraiser: Revival minęło już kilka ładnych miesięcy. Nic więc dziwnego, że Saber Interactive i deweloperzy ze studia Boss Team Games postanowili przypomnieć graczom o wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem fabularny zwiastun nadchodzącego survival horroru skierowanego do fanów serii Hellraiser.

Saber Interactive i Boss Team Games prezentują fabularny zwiastun Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Fabularny zwiastun Clive Barker’s Hellraiser: Revival skutecznie wprowadza w historię, którą gracze będą mieli okazję poznać w trakcie zabawy. Wspomniany materiał przypomina, że „miłość może być zarówno słodka, jak i gorzka”, skupiając się na głównym bohaterze i jego wybrance. Nie zabrakło również miejsca na kilka fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak nadchodząca produkcja Boss Team Games prezentuje się w akcji.