Clive Barker’s Hellraiser: Revival to opowieść o miłości? Zobaczcie fabularny zwiastun

Mikołaj Ciesielski
2026/02/11 17:10
Saber Interactive i deweloperzy ze studia Boss Team Games przypominają o nadchodzącym survival horrorze.

Od zapowiedzi Clive Barker’s Hellraiser: Revival minęło już kilka ładnych miesięcy. Nic więc dziwnego, że Saber Interactive i deweloperzy ze studia Boss Team Games postanowili przypomnieć graczom o wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem fabularny zwiastun nadchodzącego survival horroru skierowanego do fanów serii Hellraiser.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Saber Interactive i Boss Team Games prezentują fabularny zwiastun Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Fabularny zwiastun Clive Barker’s Hellraiser: Revival skutecznie wprowadza w historię, którą gracze będą mieli okazję poznać w trakcie zabawy. Wspomniany materiał przypomina, że „miłość może być zarówno słodka, jak i gorzka”, skupiając się na głównym bohaterze i jego wybrance. Nie zabrakło również miejsca na kilka fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak nadchodząca produkcja Boss Team Games prezentuje się w akcji.

Poznaj historię Aidana, który musi wykorzystać potęgę tajemniczej łamigłówki – Kulminacji Genezy – aby pomóc swej dziewczynie, Sunny, zbiec z piekielnego Labiryntu. Sięgnij po moc łamigłówki, aby przetrwać warunki transakcji ze złowrogim Pinheadem i staw czoła potwornej sekcie czcicieli Cenobitów – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Clive Barker’s Hellraiser: Revival powstaje z myślą o komputeraqch osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery gry nie została jednak jeszcze ujawniona. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzącą produkcja studia Boss Team Games ma wprowadzić gatunek pierwszoosobowych survival horrorów na „nieznany dotąd poziom”.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/02/clive-barkers-hellraiser-revival-story-trailer

