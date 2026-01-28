Space Marine 2 po półtora roku dostaje potężną nowość – nadchodzi Techmarine

Do Warhammer 40,000: Space Marine 2 nadchodzi nowa klasa postaci.

Pomimo długiego czasu od premiery Warhammer 40,000: Space Marine 2, studio Saber Interactive wciąż wspiera tytuł i właśnie przygotowuje ogromną nowość dla fanów. Wraz z nadchodzącą aktualizacją nr 12 do gry zawita Techmarine – klasa, która nie tylko wygląda obłędnie, ale wnosi do rozgrywki zupełnie nową dynamikę kontroli pola walki. Warhammer 40,000: Space Marine 2 – nowa postać zmierza do gry Techmarine to nie jest zwykły żołnierz frontowy. To postać stworzona dla tych, którzy lubią skupiać na sobie uwagę wroga i dyktować warunki starcia. Jego arsenał to marzenie każdego fana Lore 41. Milenium: Omnissian Axe & Rush: Unikatowy topór energetyczny o ogromnym zasięgu, który w połączeniu ze zdolnością szarży pozwala przebijać się przez największe skupiska wrogów.

Wieżyczki Tarantula: Techmarine może rozstawiać stacjonarne działka strażnicze, które będą strzelać tak długo, aż skończy im się amunicja lub zostaną zniszczone.

Servo-Gun: Zamontowane na ramieniu działo pozwala na prowadzenie ostrzału nawet wtedy, gdy akurat jesteście zajęci rąbaniem przeciwnika toporem w zwarciu.

Oprócz tego, Techmarine będzie mógł korzystać z klasyków, takich jak karabinek Occulus czy spalacz plazmowy, co czyni go jednym z najbardziej uniwersalnych bohaterów w grze.

Imperium wzywa (również w Game Passie!) To jednak nie koniec dobrych wieści. Już 30 stycznia 2026 roku (czyli za dwa dni) Warhammer 40,000: Space Marine 2 trafi do usług Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, a także PC Game Pass.

GramTV przedstawia:

Sam debiut Techmarine’a zaplanowany jest na luty 2026. Twórcy pokazali już krótki zwiastun z drzewkiem umiejętności, choć zaznaczają, że do czasu premiery mogą w nim jeszcze zajść drobne szlify. Przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.