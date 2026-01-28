Space Marine 2 po półtora roku dostaje potężną nowość – nadchodzi Techmarine

Pomimo długiego czasu od premiery Warhammer 40,000: Space Marine 2, studio Saber Interactive wciąż wspiera tytuł i właśnie przygotowuje ogromną nowość dla fanów. Wraz z nadchodzącą aktualizacją nr 12 do gry zawita Techmarine – klasa, która nie tylko wygląda obłędnie, ale wnosi do rozgrywki zupełnie nową dynamikę kontroli pola walki.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 – nowa postać zmierza do gry
Techmarine to nie jest zwykły żołnierz frontowy. To postać stworzona dla tych, którzy lubią skupiać na sobie uwagę wroga i dyktować warunki starcia. Jego arsenał to marzenie każdego fana Lore 41. Milenium:
- Omnissian Axe & Rush: Unikatowy topór energetyczny o ogromnym zasięgu, który w połączeniu ze zdolnością szarży pozwala przebijać się przez największe skupiska wrogów.
- Wieżyczki Tarantula: Techmarine może rozstawiać stacjonarne działka strażnicze, które będą strzelać tak długo, aż skończy im się amunicja lub zostaną zniszczone.
- Servo-Gun: Zamontowane na ramieniu działo pozwala na prowadzenie ostrzału nawet wtedy, gdy akurat jesteście zajęci rąbaniem przeciwnika toporem w zwarciu.
