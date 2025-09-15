Zaloguj się lub Zarejestruj

Sabaton prezentuje wspólny utwór z Nothing More. Posłuchajcie "Crossin the Rubicon"

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/15 12:40
0
0

Sabaton powraca z nowym utworem “Crossing the Rubicon” oraz z zapowiedzią trasy koncertowej po USA.

12 września, wokalista Sabaton, Joakim Broden, gościł w audycji Loudwire Nights, aby opowiedzieć o najnowszym singlu zespołu o tytule “Crossing the Rubicon”. W nagraniu gościnnie pojawili się Jonny Hawkins oraz Mark Vollelunga z formacji Nothing More.

Sabaton
Sabaton

Sabaton i Nothing More nagrali nowy utwór

Podczas rozmowy w audycji Loudwire Nights, Joakim Broden powiedział:

Uwielbiam robić fajne, nieoczekiwane rzeczy i próbować nowych pomysłów.

Nothing More są obecnie dobrymi znajomymi Sabatonu. Grupa dołączyła do Better Noise, które 17 października wyda ich jedenasty album studyjny “Legends”. Broden przyznał, że w pracach nad utworem “Crossing the Rubicon” większą rolę odegrał basista Par Sundstrom, współzałożyciel Sabatonu:

Muszę przyznać, że byłem pod ogromnym wrażeniem, kiedy usłyszałem efekt końcowy. Zwykle jestem tym marudnym, który mówi: “To mi się nie podoba, trzeba zmienić”. Tym razem jednak pokochałem to od razu.

Podczas rozmowy Joakim Broden zdradził również, że w 2026 roku Sabaton wyruszy w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych wraz z zespołem Pop Evil:

Trudno to wytłumaczyć, ale koncertowanie w USA ma dla mnie inny klimat niż w innych częściach świata. Uwielbiam tamtejszy system parków narodowych, często z niego korzystałem i jednym z moich ulubionych elementów pobytu w Ameryce jest natura i dzika przyroda.

GramTV przedstawia:

Zapytany o ulubiony park narodowy, bez wahania odpowiedział:

Obecnie są to Góry Skaliste. Ale marzę o tym, żeby odwiedzić kilka parków w Utah: Moab, Zion. To moja wielka lista marzeń i muszę zabrać ze sobą sprzęt fotograficzny oraz ekwipunek trekkingowy.

Posłuchajcie najnowszej kompozycji wykreowanej przez połączenie sił Sabatonu i Nothing More:

Źródło:https://loudwire.com/sabaton-joakim-broden-new-song-nothing-more-interview

Tagi:

Muzyka
muzyka
kooperacja
piosenka
Sabaton
utwór
muzyka rockowa
zespół rockowy
Muzyka metalowa
zespół muzyczny
nowy utwór
zespół metalowy
power metal
Nothing More
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112