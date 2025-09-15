Sabaton prezentuje wspólny utwór z Nothing More. Posłuchajcie "Crossin the Rubicon"

Sabaton powraca z nowym utworem “Crossing the Rubicon” oraz z zapowiedzią trasy koncertowej po USA.
12 września, wokalista Sabaton, Joakim Broden, gościł w audycji Loudwire Nights, aby opowiedzieć o najnowszym singlu zespołu o tytule “Crossing the Rubicon”. W nagraniu gościnnie pojawili się Jonny Hawkins oraz Mark Vollelunga z formacji Nothing More.
Sabaton i Nothing More nagrali nowy utwór
Podczas rozmowy w audycji Loudwire Nights, Joakim Broden powiedział:
Uwielbiam robić fajne, nieoczekiwane rzeczy i próbować nowych pomysłów.
Nothing More są obecnie dobrymi znajomymi Sabatonu. Grupa dołączyła do Better Noise, które 17 października wyda ich jedenasty album studyjny “Legends”. Broden przyznał, że w pracach nad utworem “Crossing the Rubicon” większą rolę odegrał basista Par Sundstrom, współzałożyciel Sabatonu:
Muszę przyznać, że byłem pod ogromnym wrażeniem, kiedy usłyszałem efekt końcowy. Zwykle jestem tym marudnym, który mówi: “To mi się nie podoba, trzeba zmienić”. Tym razem jednak pokochałem to od razu.
Podczas rozmowy Joakim Broden zdradził również, że w 2026 roku Sabaton wyruszy w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych wraz z zespołem Pop Evil:
Trudno to wytłumaczyć, ale koncertowanie w USA ma dla mnie inny klimat niż w innych częściach świata. Uwielbiam tamtejszy system parków narodowych, często z niego korzystałem i jednym z moich ulubionych elementów pobytu w Ameryce jest natura i dzika przyroda.
Zapytany o ulubiony park narodowy, bez wahania odpowiedział:
Obecnie są to Góry Skaliste. Ale marzę o tym, żeby odwiedzić kilka parków w Utah: Moab, Zion. To moja wielka lista marzeń i muszę zabrać ze sobą sprzęt fotograficzny oraz ekwipunek trekkingowy.
Posłuchajcie najnowszej kompozycji wykreowanej przez połączenie sił Sabatonu i Nothing More:
