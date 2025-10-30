Rywal The Sims świętuje Halloween. inZOI dodaje duchy i więcej realizmu

Gracze mogą teraz kontynuować życie po śmierci jako zjawy.
Twórcy inZOI, rywala kultowego The Sims, przygotowali na końcówkę października dużą aktualizację. Patch 0.4.0 dodaje nie tylko halloweenowe akcenty, ale też szereg zmian w mechanice rozgrywki. Najważniejszą nowością są grywalne duchy – po śmierci postać może przez trzy dni powracać jako zjawa, a nawet pojawić się na własnym pogrzebie. Oprócz tego w grze pojawiły się duchy-ryby oraz możliwość uprawy dyń i tworzenia trzech nowych potraw z ich udziałem.
inZOI – duchy, dynie i więcej realizmu
W aktualizacji poprawiono również system dnia i nocy oraz zachowania postaci. Zoi mają reagować bardziej naturalnie na otoczenie i podejmować aktywności dostosowane do pory dnia, co ma zwiększyć realizm symulacji. Usprawnienia objęły także system tłumów, wydarzenia towarzyskie i tzw. karmę postaci.
Ta aktualizacja wprowadza żywiołowe sezonowe zmiany do codziennego życia Zoi celebrujących okres Halloween. Nowo dodane sezonowe aktywności, takie jak hodowanie, gotowanie i wycinanie dyni, zabawy w Cukierek albo psikus oraz łowienie ryb-duchów, zmienią miasto w świąteczną krainę czarów.
Dostępne jest także nowe doświadczenie życiowe pozwalające Zoi na grę pod postacią duchów po śmierci. Dodano również specjalne umiejętności dostępne tylko dla duchów oraz nowe nieruchomości pogrzebowe pozwalające graczom odkrywać kolejny wymiar życia.
GramTV przedstawia:
Jak wynika z relacji graczy na Steamie i Discordzie, nie obyło się bez problemów technicznych. Część użytkowników zgłasza nowe błędy i crashe po instalacji patcha, o czym poinformowali sami deweloperzy. Mimo tego studio zapewnia, że rozwój projektu trwa i kolejne poprawki są już w przygotowaniu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!