Rywal The Sims świętuje Halloween. inZOI dodaje duchy i więcej realizmu

Twórcy inZOI, rywala kultowego The Sims, przygotowali na końcówkę października dużą aktualizację. Patch 0.4.0 dodaje nie tylko halloweenowe akcenty, ale też szereg zmian w mechanice rozgrywki. Najważniejszą nowością są grywalne duchy – po śmierci postać może przez trzy dni powracać jako zjawa, a nawet pojawić się na własnym pogrzebie. Oprócz tego w grze pojawiły się duchy-ryby oraz możliwość uprawy dyń i tworzenia trzech nowych potraw z ich udziałem.

inZOI – duchy, dynie i więcej realizmu

W aktualizacji poprawiono również system dnia i nocy oraz zachowania postaci. Zoi mają reagować bardziej naturalnie na otoczenie i podejmować aktywności dostosowane do pory dnia, co ma zwiększyć realizm symulacji. Usprawnienia objęły także system tłumów, wydarzenia towarzyskie i tzw. karmę postaci.