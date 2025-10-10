inZOI pójdzie w stronę dramatów i tragedii. Twórcy chcą spełnić każde życzenie fanów

Twórcy zapowiadają ogromne zmiany.

Studio Krafton ujawniło ambitny plan rozwoju inZOI, inspirowany opiniami i sugestiami społeczności. Reżyser gry Hyungjun “Kjun” Kim opublikował na Discordzie obszerne podsumowanie pomysłów, które mogą wkrótce trafić do gry – od fabularnych dramatów po sztuczną inteligencję i realistyczne emocje. inZOI – fabuła, tragedie i emocje w symulatorze życia Jednym z głównych pomysłów jest dodanie trybu fabularnego, który nada rozgrywce cel i sens. Gracze mają też doczekać się bardziej dramatycznych wydarzeń, od zdrad po losowe tragedie, co ma nadać światu ZOI większej głębi emocjonalnej. Deweloperzy nie wykluczają, że system ten obejmie także ciemniejsze strony życia, jak konflikty czy nieprzewidziane wypadki.

Kim potwierdził, że zespół planuje rozwijać wątki emocji i relacji – m.in. po pozytywnym odbiorze funkcji „wniosku o rozwód”. W planach są też bardziej naturalne zachowania NPC, niezależne interakcje i wypadki w świecie gry.

GramTV przedstawia:

Krafton pracuje nad systemem sztucznej inteligencji, który pozwoli NPC-om pamiętać wydarzenia i relacje, a także generować nowe historie. Jednocześnie postacie mają stać się bardziej samodzielne – będą reagować na pogodę, przygotowywać posiłki czy spontanicznie podejmować decyzje. Twórcy szykują również liczne ulepszenia: bardziej naturalne animacje, lepsze interakcje społeczne, rozbudowany edytor postaci, nowe opcje budowania i system automatycznych stylizacji. W planach jest także powiększenie świata gry o nową dzielnicę z dodatkowymi parcelami. Wygląda na to, że inZOI dopiero się rozkręca. Gra dostępna jest wyłącznie na PC.