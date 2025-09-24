Zaloguj się lub Zarejestruj

Ryu Hayabusa i Yakumo z Ninja Gaiden 4 mają prawdziwe katany. Zobacz proces ich powstawania

Mikołaj Berlik
2025/09/24 10:00
Koei Tecmo i Team Ninja pokazują, jak w prawdziwej kuźni powstały katany bohaterów Ninja Gaiden 4.

Wideo przedstawia współpracę studia z mistrzem kowalstwa Yuya Nakanishim i kuźnią Masahiro Tantoujou Sword Forge, którzy podjęli się stworzenia prawdziwych replik legendarnych katan. Nakanishi opowiada w nagraniu o historii mieczy katana, ich znaczeniu dla samurajów i ninja, a także o tym, jak sam rozpoczął swoją drogę kowala.

Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 – proces powstawania Smoczego Miecza i Takeminakaty

Nakanishi zdradził, że wykucie jednej katany zajmuje od pięciu do siedmiu dni i obejmuje m.in. kucie, wielokrotne składanie metalu, hartowanie, ostrzenie i zdobienie broni. Szczególnie wymagający okazał się Smoczy Miecz Ryu – długi, masywny i z dzikimi, poszarpanymi zdobieniami, które wymagały pracy w wyższych temperaturach. Z kolei niebieska katana Yakumo miała delikatniejsze wykończenia, przypominające skrzydła kruka, dlatego jej hartowanie musiało przebiegać ostrożniej.

Twórca podkreślił, że zależało mu, aby wygląd katan oddawał osobowości bohaterów i pozwalał graczom lepiej ich zrozumieć. Art director Tomoko Nishii dodała, że proces powstawania koncepcyjnych grafik był kluczowy dla spójnego języka wizualnego całej gry, nawet jeśli ostateczne projekty ulegały zmianom.

GramTV przedstawia:

Ninja Gaiden 4 zadebiutuje 21 października na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Podczas Gamescom 2025 dostępne było grywalne demo, które pozwalało przetestować różne bronie i system walki, a także zapoznać się z przeciwnikami pojawiającymi się w grze.

Źródło:https://gamingbolt.com/ninja-gaiden-4-gets-new-video-showcasing-forging-of-protagonists-katanas-by-master-swordsmith

Tagi:

News
zwiastun
Team Ninja
Ninja Gaiden
Ninja
Ninja Gaiden 4
Mikołaj Berlik
