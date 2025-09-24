Ryu Hayabusa i Yakumo z Ninja Gaiden 4 mają prawdziwe katany. Zobacz proces ich powstawania

Wideo przedstawia współpracę studia z mistrzem kowalstwa Yuya Nakanishim i kuźnią Masahiro Tantoujou Sword Forge, którzy podjęli się stworzenia prawdziwych replik legendarnych katan. Nakanishi opowiada w nagraniu o historii mieczy katana, ich znaczeniu dla samurajów i ninja, a także o tym, jak sam rozpoczął swoją drogę kowala.

Ninja Gaiden 4 – proces powstawania Smoczego Miecza i Takeminakaty

Nakanishi zdradził, że wykucie jednej katany zajmuje od pięciu do siedmiu dni i obejmuje m.in. kucie, wielokrotne składanie metalu, hartowanie, ostrzenie i zdobienie broni. Szczególnie wymagający okazał się Smoczy Miecz Ryu – długi, masywny i z dzikimi, poszarpanymi zdobieniami, które wymagały pracy w wyższych temperaturach. Z kolei niebieska katana Yakumo miała delikatniejsze wykończenia, przypominające skrzydła kruka, dlatego jej hartowanie musiało przebiegać ostrożniej.