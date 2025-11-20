Jeszcze więcej seriali z Gry o Tron. HBO potwierdza premiery nowych historii co rok

Fani uniwersum Gry o Tron będą mogli oglądać nowe produkcje każdego roku.

Uniwersum Gry o tron wciąż będzie się rozwijało w najbliższych latach. HBO oficjalnie potwierdziło realizację drugiego sezonu serialu Rycerz Siedmiu Królestw jeszcze przed premierą pierwszego. To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów Westeros, gdyż stacja zamówiła również czwartą serię Rodu smoka. Rycerz Siedmiu Królestw i Ród smoka otrzymają kolejne sezony Premiera Rycerza Siedmiu Królestw została wyznaczona na 18 stycznia 2026 roku, a kontynuacja zadebiutuje w 2027 roku. Historia powstała w oparciu o opowiadania Opowieści z Siedmiu Królestw George’a R.R. Martina i przenosi widzów o około sto lat przed wydarzenia z Gry o tron. Głównymi bohaterami są wędrowny rycerz Duncan Wysoki oraz jego młody giermek Jajo.

W obsadzie znaleźli się: Peter Claffey jako Ser Duncan i Dexter Sol Ansell jako Jajo. Towarzyszą im między innymi: Daniel Ings, Bertie Carvel i Sam Spruell. Serial współtworzy George R.R. Martin, a showrunnerem jest Ira Parker. Podczas prezentacji dla mediów w Nowym Jorku Casey Bloys, szef HBO i HBO Max, ogłosił również odnowienie Rodu smoka na czwarty sezon. Trzecia odsłona opowieści o Targaryenach trafi do widzów latem 2026 roku, natomiast sezon czwarty zaplanowano na 2028 rok. Produkcja na podstawie książki Ogień i krew opowiada o wydarzeniach sprzed dwóch stuleci względem Gry o tron i ukazuje drogę do wojny domowej znanej jako Taniec Smoków. Drugi sezon zakończony w połowie 2024 roku ma skupić się na eskalacji konfliktu po śmierci Lucerysa Velaryona.

GramTV przedstawia:

Francesca Orsi z HBO podkreśliła, że rozwój obu projektów to odpowiedź na ogromne zainteresowanie światem stworzonym przez George’a R.R. Martina: Jesteśmy zachwyceni, że możemy dostarczać kolejne sezony tych dwóch seriali przez następne trzy lata dla legionu fanów uniwersum Gry o tron. W styczniu widzowie pokochają inspirującą historię słabszych Dunk i Egga. A tego lata Ród smoka ponownie zapłonie jednymi z najbardziej epickich bitew - powiedziała Francesca Orsi. Ryan Condal pozostaje głównym twórcą Rodu smoka, a decyzja o zakończeniu serii po czterech sezonach podobno wciąż nie jest ostateczna. Studio liczy na kolejne lata pełne smoków, intryg i rycerskich przygód z dalekiej przeszłości Westeros. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.