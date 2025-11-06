Rycerz Siedmiu Królestw powstał dla George’a R.R. Martina. Twórca serialu HBO chwali współpracę z pisarzem

Showrunner ma konkretny powód, dlaczego pierwszy sezon nowego serialu ze świata Gry o Tron powstał z myślą o twórcy całego cyklu.
Uniwersum Westeros już wkrótce zyska nowy rozdział. Rycerz Siedmiu Królestw, serial inspirowany opowiadaniami George’a R.R. Martina o przygodach Dunka i Jajka, zadebiutuje już w styczniu przyszłego roku i naprawi jeden z błędów, który został wprowadzony w późniejszych sezonach Gry o Tron, a kontynuowany w Rodzie smoka. Twórca produkcji, Ira Parker, ujawnił, że cały pierwszy sezon przygotował, mając w głowie tylko jednego widza, czyli samego autora książek.
Rycerz Siedmiu Królestw – pierwszy sezon powstał dla George’a R.R. Martina
W rozmowie podczas New York Comic Con Parker przyznał, że od początku wiedział, dla kogo tworzy:
Mówi się, że podczas pisania nie należy próbować zadowolić wszystkich. Powinno się pisać dla jednej konkretnej osoby. W przypadku tego sezonu tą osobą był George. Świadomość, że jest zadowolony, daje mi ogromną satysfakcję.
George R.R. Martin już wcześniej wyraził zachwyt nad tym, co widział z ukończonego materiału. Na swoim blogu pochwalił ekipę i aktorów, którzy jego zdaniem doskonale oddali ducha ulubionych bohaterów.
Ira Parker i jego zespół zakończyli zdjęcia do pierwszego sezonu kilka miesięcy temu i od razu przeszli do postprodukcji. Widziałem wszystkie sześć odcinków, dwa z nich jeszcze w surowej wersji, i jestem zachwycony. Dunk i Jajo to od dawna moi ulubieni bohaterowie, a aktorzy, którzy ich grają, są po prostu znakomici – napisał Martin.
GramTV przedstawia:
Parker podkreślił również, że współpraca z pisarzem była wyjątkowo owocna:
George był dla tego projektu ogromnym wsparciem. Praca z nim to czysta przyjemność – zaznaczył twórca serialu.
Przypomnijmy, że premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 18 stycznia 2026 roku na platformie HBO.
