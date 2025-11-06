Rycerz Siedmiu Królestw powstał dla George’a R.R. Martina. Twórca serialu HBO chwali współpracę z pisarzem

Showrunner ma konkretny powód, dlaczego pierwszy sezon nowego serialu ze świata Gry o Tron powstał z myślą o twórcy całego cyklu.

Uniwersum Westeros już wkrótce zyska nowy rozdział. Rycerz Siedmiu Królestw, serial inspirowany opowiadaniami George’a R.R. Martina o przygodach Dunka i Jajka, zadebiutuje już w styczniu przyszłego roku i naprawi jeden z błędów, który został wprowadzony w późniejszych sezonach Gry o Tron, a kontynuowany w Rodzie smoka. Twórca produkcji, Ira Parker, ujawnił, że cały pierwszy sezon przygotował, mając w głowie tylko jednego widza, czyli samego autora książek.

Rycerz Siedmiu Królestw – pierwszy sezon powstał dla George’a R.R. Martina

W rozmowie podczas New York Comic Con Parker przyznał, że od początku wiedział, dla kogo tworzy: