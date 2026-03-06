W Gwiezdnych wojnach nie ma już miejsca dla tego bohatera. Lucasfilm schował go do szuflady

Choć powrót Boby Fetta w serialu The Mandalorian był dla wielu fanów jednym z największych momentów we współczesnych Gwiezdnych wojnach, to własny serial popularnego łowcy nagród, czyli Księga Boby Fetta, nie został ciepło przyjęty przez fanów. Od tego czasu Lucasfilm nie wykorzystał ponownie tej postaci i wszystko wskazuje na to, że bohater został na dłużej schowany do szuflady. Teraz Temuera Morrison, aktor wcielający się w Fetta, przyznał w jednym z wywiadów, że Lucasfilm nie planuje dalszego rozwijania jego historii.

Boba Fett został odsunięty przez Lucasfilm. Temuera Morrison nie wróci do roli

Boba Fett powrócił do uniwersum w drugim sezonie The Mandalorian. Finał tej serii zakończył się sceną po napisach zapowiadającą własny serial bohatera, czyli Księdze Boby Fetta. Produkcja początkowo zapowiadała się na ważny rozdział w historii postaci. Serial opowiadał o próbie przejęcia przez Fetta kontroli nad przestępczym światem na Tatooine po śmierci Jabby. Ostatecznie produkcja spotkała się jednak z mieszanymi reakcjami widzów. Wielu fanów zwracało uwagę, że część odcinków mocno skupiała się na innych bohaterach, w tym Din Djarinie, ale również Luke’u Skywalkerze. W efekcie główny bohater serialu znalazł się na drugim planie.