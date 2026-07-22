Ryan Reynolds potwierdza: powstaje Deadpool 4

Po ogromnym sukcesie Deadpool & Wolverine było to tylko kwestią czasu i teraz stało się to oficjalne. Ryan Reynolds potwierdził, że Deadpool 4 znajduje się w przygotowaniu. Aktor przekazał tę informację podczas Fanatics Fest 2026, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości jednej z najpopularniejszych serii Marvela. Nic w tym dziwnego – Deadpool to wciąż jedna z najpopularniejszych postaci Marvela.

Deadpool powróci z nowymi bohaterami

Podczas spotkania z fanami Reynolds zdradził, że w czwartej części pojawią się „deep cuts”, czyli postacie i nawiązania, których zabrakło w trzech poprzednich filmach. Nie ujawnił jednak żadnych konkretnych nazwisk ani szczegółów fabuły. Aktor przyznał krótko i wymownie, że: