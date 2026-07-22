Ryan Reynolds potwierdza: powstaje Deadpool 4

Po ogromnym sukcesie Deadpool & Wolverine było to tylko kwestią czasu i teraz stało się to oficjalne. Ryan Reynolds potwierdził, że Deadpool 4 znajduje się w przygotowaniu. Aktor przekazał tę informację podczas Fanatics Fest 2026, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości jednej z najpopularniejszych serii Marvela. Nic w tym dziwnego – Deadpool to wciąż jedna z najpopularniejszych postaci Marvela.
Deadpool powróci z nowymi bohaterami
Podczas spotkania z fanami Reynolds zdradził, że w czwartej części pojawią się „deep cuts”, czyli postacie i nawiązania, których zabrakło w trzech poprzednich filmach. Nie ujawnił jednak żadnych konkretnych nazwisk ani szczegółów fabuły. Aktor przyznał krótko i wymownie, że:
To będzie świetny film.
Informacja nie powinna jednak nikogo dziwić. Deadpool & Wolverine z 2024 roku okazał się gigantycznym sukcesem, zarabiając 1,33 mld dolarów na całym świecie. Produkcja stała się jednocześnie najbardziej dochodowym filmem z kategorią wiekową R w historii kina, potwierdzając, że Pyskaty Najemnik pozostaje jedną z najcenniejszych marek Marvela.
GramTV przedstawia:
Także wcześniejsze odsłony serii cieszyły się ogromną popularnością. Zarówno Deadpool, jak i Deadpool 2 osiągnęły globalne wpływy na poziomie około 780 mln dolarów, co w przypadku filmów superbohaterskich przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych widzów było imponującym wynikiem.
Na razie Marvel Studios nie ujawniło daty premiery Deadpoola 4 ani nazwisk pozostałych członków obsady. Wiadomo jednak, że jeszcze wcześniej Wade Wilson powróci na wielki ekran w filmie Avengers: Doomsday, którego premiera zaplanowana jest na grudzień. Niedawno ujawniono oficjalny zwiastun tego widowiska.
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