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Ryan Reynolds potwierdza: powstaje Deadpool 4

Jakub Piwoński
2026/07/22 14:00
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Marvel oficjalnie pracuje nad kolejną odsłoną.

Po ogromnym sukcesie Deadpool & Wolverine było to tylko kwestią czasu i teraz stało się to oficjalne. Ryan Reynolds potwierdził, że Deadpool 4 znajduje się w przygotowaniu. Aktor przekazał tę informację podczas Fanatics Fest 2026, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości jednej z najpopularniejszych serii Marvela. Nic w tym dziwnego – Deadpool to wciąż jedna z najpopularniejszych postaci Marvela.

Deadpool
Deadpool

Deadpool powróci z nowymi bohaterami

Podczas spotkania z fanami Reynolds zdradził, że w czwartej części pojawią się „deep cuts”, czyli postacie i nawiązania, których zabrakło w trzech poprzednich filmach. Nie ujawnił jednak żadnych konkretnych nazwisk ani szczegółów fabuły. Aktor przyznał krótko i wymownie, że:

To będzie świetny film.

Informacja nie powinna jednak nikogo dziwić. Deadpool & Wolverine z 2024 roku okazał się gigantycznym sukcesem, zarabiając 1,33 mld dolarów na całym świecie. Produkcja stała się jednocześnie najbardziej dochodowym filmem z kategorią wiekową R w historii kina, potwierdzając, że Pyskaty Najemnik pozostaje jedną z najcenniejszych marek Marvela.

GramTV przedstawia:

Także wcześniejsze odsłony serii cieszyły się ogromną popularnością. Zarówno Deadpool, jak i Deadpool 2 osiągnęły globalne wpływy na poziomie około 780 mln dolarów, co w przypadku filmów superbohaterskich przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych widzów było imponującym wynikiem.

Na razie Marvel Studios nie ujawniło daty premiery Deadpoola 4 ani nazwisk pozostałych członków obsady. Wiadomo jednak, że jeszcze wcześniej Wade Wilson powróci na wielki ekran w filmie Avengers: Doomsday, którego premiera zaplanowana jest na grudzień. Niedawno ujawniono oficjalny zwiastun tego widowiska.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/21/ryan-reynolds-confirms-deadpool-4

Tagi:

Popkultura
Disney
Marvel
sequel
aktor
MCU
Ryan Reynolds
Deadpool
kontynuacja
Deadpool & Wolverine
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112