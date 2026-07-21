Marvel od lat próbuje zdobyć tego aktora. Rozmowy kończą się fiaskiem

Kevin Feige ujawnił, że jedno z najbardziej cenionych nazwisk współczesnego kina regularnie odrzuca propozycje dołączenia do MCU.

Od kilku tygodni w sieci pojawiają się plotki, że Adam Driver może zasilić obsadę powstającego rebootu X-Men. Kevin Feige postanowił odnieść się do tych spekulacji, przy okazji zdradzając, że Marvel od lat bezskutecznie próbuje nawiązać współpracę z gwiazdorem. Adam Driver nie chce dołączyć do MCU W tej samej rozmowie dla podcastu Happy Sad Confused szef Marvel Studios przyznał, że rozmowy z Adamem Driverem regularnie kończą się odmową.

Nie jest tajemnicą, że chcielibyśmy z nim pracować. Ale tradycją stało się już to, że rozmawiamy z nim przez Zooma, a on odmawia. Zawsze jest bardzo uprzejmy i od razu szczerze mówi, co o tym myśli. Feige podkreślił jednocześnie, że obsada nowego filmu o X-Menach nie została jeszcze skompletowana. Nie zdradził również, jakie role proponowano Driverowi na przestrzeni lat. Według wcześniejszych doniesień jedną z nich miał być Reed Richards w Fantastycznej Czwórce, jednak ostatecznie postać zagrał Pedro Pascal.

GramTV przedstawia:

Nie powinno to jednak dziwić fanów aktora. Po zakończeniu przygody z Gwiezdnymi wojnami, gdzie wcielał się w Kylo Rena, Driver konsekwentnie wybiera współpracę z uznanymi reżyserami. W jego filmografii znajdują się produkcje Martina Scorsesego, Stevena Spielberga, Spike'a Lee, Ridleya Scotta, Michaela Manna, Jim Jarmusch, Francisa Forda Coppoli czy braci Coen. Ostatnim przejawem tej drogi jest czekający na premierę Papierowy tygrys Jamesa Graya. Choć Marvel najwyraźniej nie zamierza rezygnować z prób, dotychczas każda z nich kończyła się takim samym rezultatem. Na razie nic nie wskazuje na to, by Adam Driver miał zmienić swoje podejście do dołączenia do Marvel Cinematic Universe.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









