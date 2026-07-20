Wiemy już jak będzie działał pięciodniowy wcześniejszy dostęp do Aion 2. Gra otrzyma dwa rodzaje serwerów

NCSoft ujawniło nowe informacje dotyczące pięciodniowego wcześniejszego dostępu do globalnej wersji Aion 2, który otrzymają osoby kupujące Founder’s Pack. Deweloperzy wyjaśnili, jak będzie wyglądał podział serwerów, możliwość wspólnej gry oraz system handlu między graczami.

NCSoft wyjaśnia kilka kwestii związanych z Aion 2

Na starcie globalnej wersji gry dostępne będą dwa typy serwerów. Pierwszym z nich będą serwery wcześniejszego dostępu, przeznaczone przede wszystkim dla graczy, którzy zakupią Founder’s Pack i uzyskają możliwość rozpoczęcia zabawy pięć dni przed oficjalną premierą. Drugą kategorię stanowić będą serwery premierowe, które zostaną uruchomione wraz z przejściem gry na model free-to-play, planowanym na wrzesień. NCSoft zaznacza jednak, że gracze, którzy nie kupią Founder’s Packa, również będą mogli dołączyć do serwerów wcześniejszego dostępu, o ile pozostaną na nich wolne miejsca. Firma poinformowała również, że po premierze rozważy możliwość transferów postaci pomiędzy serwerami, jednak decyzje w tej sprawie zostaną podjęte dopiero po analizie liczby graczy oraz stopnia obciążenia poszczególnych światów.