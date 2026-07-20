Wiemy już jak będzie działał pięciodniowy wcześniejszy dostęp do Aion 2. Gra otrzyma dwa rodzaje serwerów

NCSoft wyjaśnia, jak będzie działał pięciodniowy wcześniejszy dostęp do Aion 2.
NCSoft ujawniło nowe informacje dotyczące pięciodniowego wcześniejszego dostępu do globalnej wersji Aion 2, który otrzymają osoby kupujące Founder’s Pack. Deweloperzy wyjaśnili, jak będzie wyglądał podział serwerów, możliwość wspólnej gry oraz system handlu między graczami.
NCSoft wyjaśnia kilka kwestii związanych z Aion 2
Na starcie globalnej wersji gry dostępne będą dwa typy serwerów. Pierwszym z nich będą serwery wcześniejszego dostępu, przeznaczone przede wszystkim dla graczy, którzy zakupią Founder’s Pack i uzyskają możliwość rozpoczęcia zabawy pięć dni przed oficjalną premierą. Drugą kategorię stanowić będą serwery premierowe, które zostaną uruchomione wraz z przejściem gry na model free-to-play, planowanym na wrzesień. NCSoft zaznacza jednak, że gracze, którzy nie kupią Founder’s Packa, również będą mogli dołączyć do serwerów wcześniejszego dostępu, o ile pozostaną na nich wolne miejsca. Firma poinformowała również, że po premierze rozważy możliwość transferów postaci pomiędzy serwerami, jednak decyzje w tej sprawie zostaną podjęte dopiero po analizie liczby graczy oraz stopnia obciążenia poszczególnych światów.
Deweloperzy potwierdzili także, że po oficjalnej premierze możliwa będzie wspólna zabawa pomiędzy graczami korzystającymi z różnych typów serwerów. Osoby grające na serwerach wcześniejszego dostępu oraz serwerach uruchomionych w dniu premiery będą mogły dodawać się do listy znajomych, a następnie wspólnie ustawiać się w kolejce do lochów oraz rozgrywek PvP działających między serwerami. NCSoft zaznacza jednak, że w przypadku PvP system dobierania przeciwników będzie uwzględniał zarówno postęp danego serwera, jak i siłę PvP poszczególnych postaci, aby zapewnić możliwie najbardziej wyrównane pojedynki.
GramTV przedstawia:
W Aion 2 funkcjonować będą również dwa oddzielne domy aukcyjne. Pierwszy z nich będzie działał wyłącznie w obrębie jednego serwera, umożliwiając handel pomiędzy jego mieszkańcami. Drugi stanie się regionalnym domem aukcyjnym, pozwalającym na wymianę przedmiotów pomiędzy wszystkimi serwerami znajdującymi się w tym samym regionie. W obu przypadkach podstawową walutą pozostanie Kina, którą gracze będą mogli zdobywać bezpośrednio podczas rozgrywki. NCSoft zapowiedziało jednak, że międzyserwerowy dom aukcyjny nie zostanie uruchomiony od razu. Funkcja stanie się dostępna dopiero po pewnym czasie od premiery, kiedy wszystkie serwery osiągną zbliżony etap rozwoju, co ma zapobiec zaburzeniu gospodarki gry.
Jeśli Aion 2 nie napotka po drodze problemów, premiera gry powinna mieć miejsce 17 września.
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