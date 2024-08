Ruszyły zdjęcia do nowego Predatora! Premiera już w przyszłym roku?

Predator: Prey trafił bezpośrednio do streamingu i było to podyktowane głównie pandemią. Wydaje się zatem wielce prawdopodobne, że tym razem twórcy powrócą z Predatorem do kina. Ponoć sam Dan Trachtenberg liczy na to, że film trafi do kin już w przyszłym roku. Warto dodać, że przez tego samego reżysera równolegle przygotowywany jest sequel Prey.

Ostatnim kinowym filmem z serii był nieudany reboot z 2018 roku autorstwa Shane’a Blacka zatytułowany po prostu Predator. Film zaliczył jednak fatalną klapę w kinach, bo przy 88-milionowym budżecie zdołał zarobić jedynie 166 milionów dolarów. Studio 20th Century z pewnością nie będzie chciało ponownego blamażu.