Obcy: Romulus kolejnym sukcesem Disneya. To drugie najlepsze otwarcie dla serii

W miniony piątek do kin trafił Obcy: Romulus, czyli pierwszy film z serii od 2017 roku. Produkcja zebrała dobre oceny od krytyków, co też przełożyło się na wysoką frekwencję w kinach. W Ameryce tytuł zebrał bardzo dobre 41,5 mln dolarów, co stanowi drugie najlepsze otwarcie dla serii o Obcym po Prometeuszu, który w weekend otwarcia zarobił 51 mln dolarów. Obcy: Romulus to drugi po Deadpool & Wolverine film przeznaczony wyłącznie dla dorosłych widzów, który podbił kina na całym świecie w ostatnich tygodniach.

Obcy: Romulus to kolejny wielki sukces Disneya

Dla Disneya ostatnie miesiące są niezwykle udane. Poza najnowszym filmem Marvela, który zarobił już 1,14 mln dolarów, niedawno do kin trafiło W głowie się nie mieści 2, które ma już na koncie prawie 1,6 mld dolarów. Wcześniej mogliśmy obejrzeć Królestwo Planety Małp, które zgarnęło 397 mln dolarów, a teraz do tego grona dołączył Obcy: Romulus, którego budżet wyniósł 80 mln dolarów i wiele na to wskazuje, że produkcja przyniesie wytwórni zysk.