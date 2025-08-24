Zaloguj się lub Zarejestruj

Cronos: The New Dawn zajmie zaskakująco mało miejsca na PS5. Znamy daty preloadu

Patrycja Pietrowska
2025/08/24 10:00
0
0

Kolejne szczegóły dotyczące nadchodzącego survival horroru od Bloober Team.

Niedawno zobaczyliśmy nowy trailer Cronos: The New Dawn prosto z Gamescom 2025. Teraz pojawiły się kolejne szczegóły związane z nadchodzącą produkcją Bloober Team. Ujawniono właśnie daty wstępnego pobierania oraz rozmiar pliku gry.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn – preload i rozmiar gry

Szczegóły te, odnoszące się do wersji na konsolę PlayStation 5, zostały przekazane przez PlayStationSize za pośrednictwem platformy X. Okazuje się, że tytuł ten zajmie stosunkowo niewielką ilość miejsca na dysku.

Dla graczy, którzy zdecydują się na wersję Deluxe Edition, wstępne pobieranie Cronos: The New Dawn na PS5 będzie możliwe już 1 września 2025 roku. Natomiast dla osób posiadających Standard Edition, pliki do pobrania zostaną udostępnione nieco później, bo 3 września 2025 roku. Sama gra na PlayStation 5 będzie ważyć zaledwie 21.429 GB.

GramTV przedstawia:

Dla porównania poprzedni tytuł Bloober Team, czyli remake Silent Hill 2, ważył ponad 50 GB. Nowa produkcja zajmie więc mniej niż połowę tej przestrzeni.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ma zadebiutować 5 września 2025 roku. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://twistedvoxel.com/cronos-the-new-dawn-pre-load-date-download-size/

Tagi:

News
horror
Bloober Team
survival horror
survival
rozmiar gry
preload
Cronos: The New Dawn
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112