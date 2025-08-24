Cronos: The New Dawn zajmie zaskakująco mało miejsca na PS5. Znamy daty preloadu

Szczegóły te, odnoszące się do wersji na konsolę PlayStation 5, zostały przekazane przez PlayStationSize za pośrednictwem platformy X. Okazuje się, że tytuł ten zajmie stosunkowo niewielką ilość miejsca na dysku.
Dla graczy, którzy zdecydują się na wersję Deluxe Edition, wstępne pobieranie Cronos: The New Dawn na PS5 będzie możliwe już 1 września 2025 roku. Natomiast dla osób posiadających Standard Edition, pliki do pobrania zostaną udostępnione nieco później, bo 3 września 2025 roku. Sama gra na PlayStation 5 będzie ważyć zaledwie 21.429 GB.
Dla porównania poprzedni tytuł Bloober Team, czyli remake Silent Hill 2, ważył ponad 50 GB. Nowa produkcja zajmie więc mniej niż połowę tej przestrzeni.
Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ma zadebiutować 5 września 2025 roku. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
