Cronos: The New Dawn zajmie zaskakująco mało miejsca na PS5. Znamy daty preloadu

Niedawno zobaczyliśmy nowy trailer Cronos: The New Dawn prosto z Gamescom 2025. Teraz pojawiły się kolejne szczegóły związane z nadchodzącą produkcją Bloober Team. Ujawniono właśnie daty wstępnego pobierania oraz rozmiar pliku gry.

Cronos: The New Dawn – preload i rozmiar gry

Szczegóły te, odnoszące się do wersji na konsolę PlayStation 5, zostały przekazane przez PlayStationSize za pośrednictwem platformy X. Okazuje się, że tytuł ten zajmie stosunkowo niewielką ilość miejsca na dysku.