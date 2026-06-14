Russell Crowe wie, dlaczego Gladiator 2 okazał się gorszy od pierwszej części. Co na to Ridley Scott?

Aktor krytykuje film, w którym nie było mu dane wystąpić.

Choć Gladiator 2 zarobił na całym świecie ponad 460 milionów dolarów, nie wszyscy są przekonani o wartości kontynuacji kultowego widowiska Ridleya Scotta. Do grona krytyków filmu dołączył właśnie Russell Crowe, czyli odtwórca roli Maximusa w nagrodzonym Oscarem oryginale z 2000 roku. Gladiator 2 i jego moralny rdzeń Podczas festiwalu filmowego w Taorminie aktor nie szczędził gorzkich słów pod adresem sequela. Zdaniem Crowe’a twórcy nie zrozumieli, dlaczego pierwszy Gladiator odniósł tak wielki sukces, przez co druga część okazała się nieudaną próbą powtórzenia dawnej magii.

Dla mnie bardzo interesujące jest to, że w drugim filmie zniszczono moralne centrum historii. Drugi film osiągnął mniej więcej taki sam wynik finansowy jak pierwszy, ale wydarzyło się to ponad 20 lat później, przy zupełnie innej wartości dolara. Oni ponieśli porażkę, ponieważ nie zrozumieli, dlaczego oryginał odniósł sukces. A odniósł go dlatego, że miał moralny rdzeń.

GramTV przedstawia:

Crowe uważa, że właśnie wyraźny konflikt moralny oraz historia Maximusa stanowiły fundament sukcesu pierwszego filmu. Według aktora sequel zatracił ten element, przez co nie był w stanie wzbudzić podobnych emocji wśród widzów. Warto przypomnieć, że Gladiator zdobył pięć Oscarów, w tym za najlepszy film oraz najlepszą rolę męską dla Crowe’a. Produkcja do dziś uznawana jest za jeden z najważniejszych hollywoodzkich widowisk początku XXI wieku. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Ridley Scott nie zamierza kończyć przygody z rzymską sagą. Według wcześniejszych doniesień reżyser pracuje już nad scenariuszem Gladiatora 3. Nie wiadomo jednak, czy trzecia część faktycznie trafi do produkcji i czy po chłodniejszym przyjęciu sequela widzowie ponownie tłumnie ruszą do kin.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









