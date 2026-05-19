65 lat czekania i nadal brak konkretów. Kultowe science fiction wciąż nie otrzymało ekranizacji, pomimo próby sprzed dziesięciu lat

To jedna z najlepszych powieści science fiction, które wciąż czeka na swoją filmową lub serialową adaptację.

Choć wiele klasycznych dzieł science fiction zostało przeniesionych na mały lub duży ekran, jedna z najważniejszych powieści tego gatunku nadal pozostaje bez jakiejkolwiek ekranizacji. Mowa o Obcym w obcym kraju autorstwa Roberta A. Heinleina, książce wydanej w 1961 roku, która od dekad uchodzi za jedno z najważniejszych dzieł w historii fantastyki naukowej. Obcy w obcym kraju – powieść wciąż nie otrzymała ekranizacji, pomimo jednej próby przeniesienia historii na ekran Książka opowiada historię Valentine’a Michaela Smitha, człowieka urodzonego na Marsie jako jedynego ocalałego z ekspedycji kosmicznej. Wychowany przez Marsjan, wraca na Ziemię jako dwudziestolatek i stopniowo poznaje zasady funkcjonowania ludzkiego społeczeństwa. Dzięki swoim niezwykłym zdolnościom szybko staje się światową sensacją. Z czasem zakłada również własny kościół, łącząc elementy marsjańskiej kultury z hedonistyczną filozofią.

Obcy w obcym kraju zdobył w 1962 roku prestiżową nagrodę Hugo dla najlepszej powieści. Amerykańska Biblioteka Kongresu umieściła książkę na liście 88 tytułów, które ukształtowały Amerykę. To właśnie z tej powieści do codziennego języka trafiły takie pojęcia jak „grok”, „fair witness” oraz „waterbed”, czyli określenie łóżka wodnego, które pojawiło się w literaturze na długo przed stworzeniem tego produktu. Mimo ogromnego znaczenia dla popkultury, książka nigdy nie została zekranizowana. W przeciwieństwie do innych dzieł Heinleina, takich jak Żołnierze kosmosu, które doczekały się serii filmów, Obcy w obcym kraju pozostaje wyłącznie literackim fenomenem.

Jedyna poważna próba adaptacji miała miejsce w 2016 roku. Stacja Syfy ogłosiła wówczas współpracę z Paramount Television oraz Universal Cable Productions nad serialową wersją powieści. Projekt znalazł się wśród innych produkcji rozwijanych przez stację, takich jak Krypton, Happy! oraz Nowy wspaniały świat. Na zapowiedzi jednak się skończyło. Nigdy nie ogłoszono obsady, twórców ani harmonogramu prac. Od tamtej pory nie pojawiły się żadne nowe informacje, a projekt najwyraźniej został porzucony. Przeniesienie Obcego w obcym kraju na ekran nie należy do łatwych zadań. Powieść porusza tematykę religii, seksualności i społecznych przemian, które w latach sześćdziesiątych były wyjątkowo odważne. Dodatkowym problemem jest sposób przedstawiania kobiet, który dziś mógłby spotkać się z krytyką współczesnej publiczności. Nie oznacza to jednak, że ekranizacja jest niemożliwa. Historia Valentine’a Michaela Smitha mogłaby znakomicie sprawdzić się jako ambitny serial science fiction, pod warunkiem zachowania ducha oryginału.

