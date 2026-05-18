Po 21 latach Star Wars zmienia spojrzenie na Palpatine’a. Imperator jednak nie okłamał Anakina

Nowa produkcja wyjaśnia jedną z najważniejszych scen Zemsty Sithów.

Jednym z najważniejszych momentów w Gwiezdnych wojnach: Części trzeciej – Zemście Sithów była rozmowa Anakina Skywalkera z Palpatinem o mocy pozwalającej oszukać śmierć. To właśnie wtedy przyszły Darth Vader uwierzył, że przechodząc na ciemną stronę Mocy, będzie mógł uratować Padmé przed śmiercią. Kłamał, czy mówił prawdę? Palpatine mówił prawdę o możliwości powstrzymania śmierci. Miał jednak na myśli siebie Przez lata wielu fanów zakładało, że Palpatine po prostu skłamał, aby zmanipulować Anakina. Teraz jednak nowa książka ze świata Star Wars pokazuje, że sprawa była bardziej skomplikowana. W publikacji Star Wars: The Secrets of the Sith: The Chronicles of Emperor Palpatine ujawniono, że Imperator rzeczywiście znał sposób na powstrzymanie śmierci. Problem w tym, że nie chodziło o leczenie innych ludzi czy ratowanie ich życia.

Jak przytacza ComicBook.com, Palpatine wyjaśnia w książce, że jego mistrz odkrył metodę pozwalającą przenosić własną świadomość do nowego ciała za pomocą Mocy. Sam Imperator nauczył się tej techniki i właśnie dzięki niej mógł później powrócić w filmie Skywalker. Odrodzenie mimo swojej pozornej śmierci w Powrocie Jedi.

To oznacza, że gdy w Zemście Sithów Palpatine mówił Anakinowi o możliwościach pokonania śmierci, technicznie mówił prawdę. Nie miał jednak zamiaru ratować Padmé ani pomagać komukolwiek poza samym sobą. I właśnie na tym polegała manipulacja. Anakin był wtedy przerażony wizjami śmierci swojej żony. Wcześniej przeżył już utratę matki i panicznie bał się, że historia się powtórzy. Palpatine doskonale o tym wiedział i wykorzystał jego strach, sugerując, że ciemna strona Mocy może uratować Padmé. Nowe informacje pokazują więc, że Imperator nie tyle bezpośrednio okłamał Anakina, co podał mu tylko wygodny fragment prawdy. Palpatine rzeczywiście znał sposób na „pokonanie śmierci”, ale wyłącznie taki, który pozwalał przetrwać jemu samemu. To kolejny przykład tego, jak sprytnie Palpatine manipulował przyszłym Darthem Vaderem przez całą trylogię prequeli. Choć co ciekawe, Vader także skrywał przed nim pewien sekret.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










