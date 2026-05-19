40 lat temu powstał najlepszy film o Transformersach. Zniszczył niejedno dzieciństwo

Śmierć Optimusa Prime’a do dziś wywołuje emocje wśród fanów. Teraz legendarne The Transformers: The Movie ponownie trafi na wielki ekran.

Dla wielu fanów to właśnie animowane The Transformers: The Movie pozostaje najlepszym filmem o Transformersach, jaki kiedykolwiek powstał. Produkcja z 1986 roku początkowo okazała się finansową porażką i zebrała chłodne recenzje, ale z czasem urosła do rangi kultowego klasyka. Teraz, dokładnie 40 lat po premierze, film wraca do kin. Film animowany z 1986 stał się kultowy Hasbro oraz Fathom Entertainment ogłosili specjalny jubileuszowy pokaz animacji w odrestaurowanej wersji 4K. Film będzie ponownie wyświetlany w kinach od 17 do 21 września 2026 roku. Powrót nie jest przypadkowy — start pokazów zaplanowano na Transformers Day.

Dla całego pokolenia widzów The Transformers: The Movie było prawdziwym szokiem. Produkcja słynęła z wyjątkowo odważnych decyzji fabularnych jak na kino animowane skierowane do młodszej widowni. To właśnie tutaj ginie Optimus Prime — scena, która do dziś uchodzi za jeden z najbardziej traumatycznych momentów dzieciństwa fanów lat 80. Film znacząco podniósł też stawkę dla całej marki Transformers. Twórcy pokazali wtedy, że historia o robotach (znanych dzieciom w formie zabawek) może mieć poważniejszy klimat i zaskakująco mroczne momenty. Hasbro doskonale zdaje sobie sprawę z nostalgii fanów. Firma żartobliwie określa jubileuszowe wydarzenie mianem „Transformers Apology Tour”, czyli swego rodzaju „trasy przeprosin” za emocjonalne zniszczenie dzieciństwa całego pokolenia widzów.

Przez dekady fani nosili ten film w sobie, co pokazuje jego siłę i kulturowy wpływ — powiedziała Alyse D’Antuono z Hasbro. Na razie oficjalnie potwierdzono szeroką dystrybucję głównie w Stanach Zjednoczonych, ale organizatorzy wspominają również o wybranych rynkach międzynarodowych, które mają otrzymać pokazy w podobnym terminie. Czy film pojawi się w Polsce? Tego jeszcze nie ogłoszono, ale nie jest to wykluczone.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










