Zaloguj się lub Zarejestruj

40 lat temu powstał najlepszy film o Transformersach. Zniszczył niejedno dzieciństwo

Jakub Piwoński
2026/05/19 11:10
0
0

Śmierć Optimusa Prime’a do dziś wywołuje emocje wśród fanów. Teraz legendarne The Transformers: The Movie ponownie trafi na wielki ekran.

Dla wielu fanów to właśnie animowane The Transformers: The Movie pozostaje najlepszym filmem o Transformersach, jaki kiedykolwiek powstał. Produkcja z 1986 roku początkowo okazała się finansową porażką i zebrała chłodne recenzje, ale z czasem urosła do rangi kultowego klasyka. Teraz, dokładnie 40 lat po premierze, film wraca do kin.

The Transformers: The Movie
The Transformers: The Movie

Film animowany z 1986 stał się kultowy

Hasbro oraz Fathom Entertainment ogłosili specjalny jubileuszowy pokaz animacji w odrestaurowanej wersji 4K. Film będzie ponownie wyświetlany w kinach od 17 do 21 września 2026 roku. Powrót nie jest przypadkowy — start pokazów zaplanowano na Transformers Day.

Dla całego pokolenia widzów The Transformers: The Movie było prawdziwym szokiem. Produkcja słynęła z wyjątkowo odważnych decyzji fabularnych jak na kino animowane skierowane do młodszej widowni. To właśnie tutaj ginie Optimus Prime — scena, która do dziś uchodzi za jeden z najbardziej traumatycznych momentów dzieciństwa fanów lat 80.

Film znacząco podniósł też stawkę dla całej marki Transformers. Twórcy pokazali wtedy, że historia o robotach (znanych dzieciom w formie zabawek) może mieć poważniejszy klimat i zaskakująco mroczne momenty. Hasbro doskonale zdaje sobie sprawę z nostalgii fanów. Firma żartobliwie określa jubileuszowe wydarzenie mianem „Transformers Apology Tour”, czyli swego rodzaju „trasy przeprosin” za emocjonalne zniszczenie dzieciństwa całego pokolenia widzów.

GramTV przedstawia:

Przez dekady fani nosili ten film w sobie, co pokazuje jego siłę i kulturowy wpływ — powiedziała Alyse D’Antuono z Hasbro.

Na razie oficjalnie potwierdzono szeroką dystrybucję głównie w Stanach Zjednoczonych, ale organizatorzy wspominają również o wybranych rynkach międzynarodowych, które mają otrzymać pokazy w podobnym terminie. Czy film pojawi się w Polsce? Tego jeszcze nie ogłoszono, ale nie jest to wykluczone.

Źródło:https://gamerant.com/transformers-the-movie-40th-anniversary-theatrical-release/

Tagi:

Popkultura
film
kino
rocznica
popkultura
Hasbro
film animowany
animacja
Transformers
zabawki
roboty
lata 80.
powrót po latach
The Transformers: The Movie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112