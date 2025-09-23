Zaloguj się lub Zarejestruj

RPG, GTA, Cyberpunk i Anime w jednym. Poznajcie nową grę studia NetEase - ANANTA

ANANTA to nowa produkcja z otwartym światem od studia NetEase. Zaprezentowano właśnie 7-minutowy gameplay.

Wydawca NetEase Games oraz studio Naked Rain opublikowali siedmiominutowy zwiastun rozgrywki z nadchodzącej darmowej gry RPG z otwartym światem o nazwie ANANTA. Produkcja zostanie zaprezentowana w grywalnej wersji podczas zbliżającego się Tokyo Game Show 2025, które odbędzie się w dniach 25-28 września w Makuhari Messe w Japonii.

Obszerny gameplay nowej gry ANANTA

ANANTA to urbanistyczne RPG z otwartym światem, w którym gracze wcielają się w różne postacie i eksplorują rozległą metropolię pełną życia, od tętniących biznesowych dzielnic po ukryte zaułki. Miasto zaoferuje nieograniczoną swobodę działania, a sama gra pozwoli na tworzenie własnej ekipy i odkrywanie zagrożeń czających się w cieniu lub cieszenie się nocnym życiem pod blaskiem neonów. Twórcy podkreślają, że katastrofa i codzienność przenikają się tutaj swobodnie, tworząc unikalny klimat produkcji.

To czym szczyci się studio, jest z pewnością żyjące miasto 24/7. Mieszkańcy mają zachowywać się inteligentnie i realistycznie, nadając światu wiarygodności. Na mapie znajdują się hotspoty inspirowane codziennymi aktywnościami, np. głaskanie kotów w parku lub starcia gangów. Co więcej, gracze mają mieć wpływ na sytuację w mieście. Mogą na przykład podglądać telefony przechodniów lub łamać przepisy ruchu drogowego, co realnie wpływa na otoczenie i odbiór naszej postaci przez społeczność.

Naturalnie gra zaoferuje walkę, a ta ma być dynamiczna i pozwoli na wykorzystanie elementów otoczenia podobnie jak różnego rodzaju kosze i motocykle w grach z serii Yakuza. Dodatkowo, gracz będzie mógł podnosić bronie przeciwników co doprowadzi do zmiany stylu walki. Choć gra raczej nie będzie należała do trudnych, to mimo wszystko będzie posiadała system uników i parowania, a wykorzystanie tych elementów w odpowiednim czasie będzie nagradzane.

Skoro otwarty świat to i swoboda poruszania się. W grze ANANTA zaimplementowano system 3C czyli Character, Camera, Control. To pozwoli dotrzeć praktycznie wszędzie, również dzięki technikom traversal, takim jak bujanie się (zupełnie tak jakbyśmy wcielili się w Spidermana). Po mieście przyjdzie nam także poruszać się różnego rodzaju pojazdami takimi jak samochody, motocykle, taksówki, helikoptery, a nawet transportem publicznym.

Jednym z ciekawszych elementów mogą okazać się role jakie może przybrać nasza postać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stać się zarówno kapitanem oddziału specjalnego lub hakerem, jak i dostawcą, streamerem lub policjantem. Wszystko zależy od gracza.

ANANTA powstaje z myślą o platformach PC, PlayStation 5, iOS oraz Android. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Poniżej możecie zobaczyć obszerny gameplay nadchodzącej produkcji:

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/ananta-gameplay-trailer

