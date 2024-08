Rozpoczęto zdjęcia do Until Dawn. Peter Stormare powtórzy swoją rolę

Na początku bieżącego roku Sony Pictures ogłosiło, że Until Dawn otrzyma własny film. Okres preprodukcji trwał kilka miesięcy i właśnie potwierdzono, że rozpoczęto zdjęcia, które potrwają przez kilka najbliższych miesięcy. Klapsem filmowym z logiem filmowego Until Dawn podzielił się Asad Qizilbash, czyli szef PlayStation. Zdjęcie, które prezentuje również logo aktorskiej ekranizacji popularnej gry od Sony, zobaczycie poniżej.

Jest również druga dobra wiadomość dla fanów Until Dawn. Potwierdzono, że w obsadzie pojawi się Peter Stormare, który powtórzy rolę terapeuty, doktora Hilla. Aktor najbardziej znany jest ze swoich ról w Fargo, Constantine i serialu Skazany na śmierć.

Co z resztą obsady Until Dawn?

Oprócz Stormare do obsady Until Dawn dołączyli Maia Mitchell i Belmont Cameli. Mitchell zagrała w takich produkcjach, jak dwie części Teen Beach Movie od Disneya, Ostatnie wakacje, Good Trouble, Bez szans, Przesiadując przy cieście w barach oraz Spryciarz. Z kolei Cameli znany jest z występów w Kłopoty z facetami, Saved by the Bell oraz Bezsenność we dwoje. Nie wiadomo, w kogo ta dwójka aktorów wcieli się w ekranizacji Until Dawn. Już wcześniej podano, że w filmie zagrają Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo i Odessa A’zion.

Za kamerą stanie David F. Sandberg, który powróci do gatunku horroru po przerwie związanej z nakręceniem dwóch części Shazama! dla DC Studios. Scenarzystą jest Gary Dauberman, z którym Sandberg miał okazję pracować przy Annabelle: Narodziny zła.