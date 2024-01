Powstaje film Until Dawn. Produkcja będzie „listem miłosnym” dla fanów gatunku

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat nadchodzącego filmu Until Dawn – produkcja studia Supermassive Games powróci, tyle że na wielkie ekrany.

Sony kontynuuje przenoszenie swoich popularnych marek na wielkie ekrany w postaci seriali oraz filmów. Jak podaje serwis The Hollywood Reporter, trwają prace nad filmem, który będzie ekranizacją grą studia Supermassive Games pod tytułem Until Dawn. Jest to interaktywna produkcja z gatunku horroru, opowiadająca historię grupy przyjaciół uwięzionych w odległym górskim schronisku.

Until Dawn powróci jako film. Pierwsze szczegóły

Redakcja wspomnianego portalu poinformowała, że reżyserem filmu będzie David F. Sandberg – znany m.in. z filmów Shazam! oraz Annabelle: Narodziny zła, zaś scenariuszem zajmie się Gary Dauberman, czyli autor serii To, Annabelle i Zakonnica. Jeśli chodzi o producenta, będą nim firmy Screen Gems oraz PlayStation Productions; obie należą do Sony. Film ma być „hołdem dla gatunku horroru” i skupić się na „zróżnicowanej obsadzie zespołowej”: