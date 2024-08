Until Dawn wkrótce z datą premiery na PC i PS5? Prace zmierzają ku końcowi

Jak zauważył jeden z użytkowników portalu społecznościowego X gra Until Dawn w wersji na PC i PlayStation 5 została sklasyfikowana przez ESRB. Jak można się było spodziewać, remaster produkcji studia Supermassive Games otrzymał od wspomnianej organizacji kategorię M, co oznacza, że w Ameryce Północnej po grę będą mogli sięgnąć wyłącznie użytkownicy powyżej 17. roku życia.

Na styczniowym State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi odświeżonej wersji Until Dawn na PC i PlayStation 5 . Pod koniec maja poinformowano natomiast, że remaster gry Supermassive Games zadebiutuje na rynku jesienią 2024 roku . Nadal nie otrzymaliśmy jednak dokładnej daty premiery wspomnianej produkcji, ale niewykluczone, że wkrótce się to zmieni.

Niestety na stronie ESRB na próżno szukać informacji na temat daty premiery Until Dawn na PC i PlayStation 5. Warto jednak pamiętać, że zazwyczaj gry trafiają w ręce organów regulacyjnych w momencie, w którym prace nad danym tytułem zbliżają się ku końcowi. Wygląda więc na to, że Sony wkrótce powinno podzielić się nowymi szczegółami.

Na koniec przypomnijmy, że Until Dawn dostępne jest obecnie wyłącznie na PlayStation 4. Grę można oczywiście uruchomić również na PlayStation 5 za sprawą kompatybilności wstecznej. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Supermassive Games, to zapraszamy Was do lektury: Until Dawn – recenzja.

