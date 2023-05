Szef PlayStation, Jim Ryan, powiedział niedawno Famitsu, że Sony będzie nadal opóźniać wersje PC własnych gier na PS5. Jego zdaniem strategia działa dobrze, pomimo niedawnej wpadki z The Last of Us Part 1. Priorytetem PlayStation jest tworzenie i rozwój własnych gier na wyłączność PS5, których liczba będzie rosła.

Użytkownicy ciepło przyjęli większość dotychczasowych portów Sony na PC. Jednak najnowszy port – The Last of Us Part 1 – spotkał się z ostrą krytyką za niestabilność i słabe wykorzystanie sprzętu. Od tego czasu wiele łatek poprawiło grę, przywracając ją do stanu używalności. Problemy są argumentem dla Sony za utrzymaniem obecnej strategii. Nie bez znaczenia jest też dodatkowy czas, pozwalający studiom dopracować swoje konwersje. Problemy z portem The Last of us z pewnością wynikają z braku doświadczenia ze strony Naughty Dog. Studio własnymi siłami przekonwertowało The Last of Us Part 1 – a był to przecież pierwszy tytuł wydany przez studio na system Windows.

Równoczesne premiery gier na PlayStation 5 i PC? Nie liczcie na to!

Flagowe gry Sony, które pozostaną dostępne wyłącznie na PlayStation, to God of War: Ragnarök, Horizon II: Forbidden West, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank: Rift Apart, Demon's Souls i Bloodborne. Chociaż w przypadku tego ostatniego, wyciekła ostatnio informacja, że Sony od dawna posiada wewnętrzną wersję Bloodborne na PC, ale nie jest jasne, kiedy i czy w ogóle firma zdecyduje się ją wydać.