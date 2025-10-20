Równo 70 lat temu ukazał się Powrót Króla – finał Władcy Pierścieni i jedno z największych dzieł literatury XX wieku

Ta trylogia zmieniła oblicze gatunku. Do dziś jest niedoścignionym wzorem.

20 października 1955 roku w Wielkiej Brytanii ukazał się trzeci i ostatni tom epickiej trylogii Władca Pierścieni autorstwa J. R. R. Tolkien — Powrót Króla. Wydany przez George Allen & Unwin w Londynie, książka ukazała się po dużym zainteresowaniu poprzednimi tomami, stąd w wydaniu brytyjskim przygotowano ok. 7000 egzemplarzy, a w USA około 5000 egzemplarzy. 70 lat od wydania Powrotu Króla Powrót Króla kończy całą sagę, po tomach Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, i przynosi wielkie rozstrzygnięcia. To tu Aragorn obejmuje tron, dochodzi do ostatecznej bitwy z Mocą Cienia, a losy Śródziemia zostają definitywnie zamknięte. Struktura książki obejmuje dwie „księgi” piątą i szóstą oraz obszerne dodatki. Tolkien pierwotnie planował sześć części w ramach jednego dzieła, jednak wydawca zdecydował się podzielić powieść na trzy tomy, umieszczając w ostatnim tomie dwie końcowe księgi i dodatki.

J. R. R. Tolkien pracował nad Władcą Pierścieni przez około dwanaście lat, rozpoczynając w 1937 roku, niedługo po sukcesie Hobbita, a kończąc w 1949 roku. Autor opierał się na własnym doświadczeniu lingwistycznym i mitologicznym, tworząc bogaty świat Śródziemia, pełen własnych języków, historii i legend, inspirowanych m.in. mitologią nordycką i anglosaską. Ciekawostką jest to, że Tolkien początkowo nie planował trylogii, a całość powstała jako jedno obszerne dzieło, które dopiero wydawca podzielił na trzy tomy ze względów praktycznych i finansowych.

Wielu autorów i krytyków zgodnie uznało Powrót Króla za arcydzieło. Pozytywne recenzje pojawiły się w prasie literackiej, m.in. W. H. Audena czy Anthony’ego Bouchera, którzy chwalili epicką wizję i bogactwo świata. Co ciekawe, pojawiły się też słowa krytyki. Zwrócono uwagę na pewne braki w przedstawieniu postaci i emocji, szczególnie kobiet, a także na pewien dydaktyzm bohaterów. Mimo to zainteresowanie serią rosło z każdym tomem, a wydanie Powrotu Króla w większym nakładzie świadczyło o rosnącym znaczeniu trylogii w literaturze XX wieku. W Polsce książka jest wciąż dostępna nakładem wydawnictwa MUZA. Dziś Powrót Króla i cała trylogia stanowią niepodważalny fundament współczesnej literatury fantasy. Na kanwie tej literatury powstały niezapomniane filmy Petera Jacksona, a Warner Bros. szykuje kolejne projekty osadzone w uniwersum Śródziemia. Dokładnie 70 lat po premierze książki warto przypomnieć sobie, jak ogromny wpływ na literaturę i kulturę popularną miała wizja Tolkiena.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.






