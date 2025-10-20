Zaloguj się lub Zarejestruj

Równo 70 lat temu ukazał się Powrót Króla – finał Władcy Pierścieni i jedno z największych dzieł literatury XX wieku

Jakub Piwoński
2025/10/20 12:10
3
0

Ta trylogia zmieniła oblicze gatunku. Do dziś jest niedoścignionym wzorem.

20 października 1955 roku w Wielkiej Brytanii ukazał się trzeci i ostatni tom epickiej trylogii Władca Pierścieni autorstwa J. R. R. Tolkien — Powrót Króla. Wydany przez George Allen & Unwin w Londynie, książka ukazała się po dużym zainteresowaniu poprzednimi tomami, stąd w wydaniu brytyjskim przygotowano ok. 7000 egzemplarzy, a w USA około 5000 egzemplarzy.

Władca Pierścieni
Władca Pierścieni

70 lat od wydania Powrotu Króla

Powrót Króla kończy całą sagę, po tomach Drużyna Pierścienia i Dwie Wieże, i przynosi wielkie rozstrzygnięcia. To tu Aragorn obejmuje tron, dochodzi do ostatecznej bitwy z Mocą Cienia, a losy Śródziemia zostają definitywnie zamknięte. Struktura książki obejmuje dwie „księgi” piątą i szóstą oraz obszerne dodatki. Tolkien pierwotnie planował sześć części w ramach jednego dzieła, jednak wydawca zdecydował się podzielić powieść na trzy tomy, umieszczając w ostatnim tomie dwie końcowe księgi i dodatki.

J. R. R. Tolkien pracował nad Władcą Pierścieni przez około dwanaście lat, rozpoczynając w 1937 roku, niedługo po sukcesie Hobbita, a kończąc w 1949 roku. Autor opierał się na własnym doświadczeniu lingwistycznym i mitologicznym, tworząc bogaty świat Śródziemia, pełen własnych języków, historii i legend, inspirowanych m.in. mitologią nordycką i anglosaską. Ciekawostką jest to, że Tolkien początkowo nie planował trylogii, a całość powstała jako jedno obszerne dzieło, które dopiero wydawca podzielił na trzy tomy ze względów praktycznych i finansowych.

GramTV przedstawia:

Wielu autorów i krytyków zgodnie uznało Powrót Króla za arcydzieło. Pozytywne recenzje pojawiły się w prasie literackiej, m.in. W. H. Audena czy Anthony’ego Bouchera, którzy chwalili epicką wizję i bogactwo świata. Co ciekawe, pojawiły się też słowa krytyki. Zwrócono uwagę na pewne braki w przedstawieniu postaci i emocji, szczególnie kobiet, a także na pewien dydaktyzm bohaterów. Mimo to zainteresowanie serią rosło z każdym tomem, a wydanie Powrotu Króla w większym nakładzie świadczyło o rosnącym znaczeniu trylogii w literaturze XX wieku. W Polsce książka jest wciąż dostępna nakładem wydawnictwa MUZA.

Dziś Powrót Króla i cała trylogia stanowią niepodważalny fundament współczesnej literatury fantasy. Na kanwie tej literatury powstały niezapomniane filmy Petera Jacksona, a Warner Bros. szykuje kolejne projekty osadzone w uniwersum Śródziemia. Dokładnie 70 lat po premierze książki warto przypomnieć sobie, jak ogromny wpływ na literaturę i kulturę popularną miała wizja Tolkiena.

Tagi:

Popkultura
fantasy
Władca Pierścieni
The Lord of the Rings
Powrót Króla
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
3
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 13:26

Warto podkreślić, że Tolkien garściami czerpał ze swojego doświadczenia jako filolog, znawca literatury oraz weteran wojenny (czego się podobno wypierał). Podobnie, jak Fleming tworząc Bonda - jako pracownik wywiadu. Tak samo jak Mróz, z wykształcenia prawnik, działający głównie w zakresie kryminałów. Dobrze więc, jeśli pisarz odrobi lekcję lub co najmniej zna się na tym, co pisze. Bezapelacyjnie.

​Co ciekawe - podobno LOTR był przepisywany redakcyjnie bodaj trzy razy? Wyobrażacie sobie przeklepanie tego na maszynie do pisania? Ile to roboty (choć może miał najętą do tego maszynistkę jedną czy drugą...).

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:35
wolff01 napisał:

To świetna okazją żeby dojechać Tolkiena pod kątem dzisiejszych "wrażliwości" https://www.telegraph.co.uk/news/2025/10/16/tolkien-ethnic-chauvinism-claim/.

Po co Ty takie brednie czytasz? Serio, tylko Ci się ciśnienie podnosi.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:33

To świetna okazją żeby dojechać Tolkiena pod kątem dzisiejszych "wrażliwości" https://www.telegraph.co.uk/news/2025/10/16/tolkien-ethnic-chauvinism-claim/.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112