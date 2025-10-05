Wiele wskazuje na to, że nowy Władca Pierścieni w końcu sięgnie po tę tajemniczą postać z książek

Fani czekają na to od dawna. To jedna z bardziej zagadkowych postaci z trylogii fantasy.

Jak wiemy, trwają prace przy nowym Władcy Pierścieni. Warner Bros. powraca do Śródziemia z filmem Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma. Według doniesień produkcja może w końcu wprowadzić na ekran jedną z najbardziej tajemniczych postaci stworzonych przez J.R.R. Tolkiena. Tom Bombadil pojawi się w nowym Władcy Pierścieni? Tom Bombadil, bo to o nim mowa, to postać, która pojawia się na kartach Drużyny Pierścienia, ale Peter Jackson całkowicie pominął ją w swojej filmowej trylogii. W książkach to enigmatyczny, nieco ekscentryczny mieszkaniec Starego Lasu, który pomaga Frodowi i jego przyjaciołom. Jego największą zagadką pozostaje fakt, że Jedyny Pierścień nie ma na niego żadnego wpływu.

Wszystko wskazuje na to, że Polowanie na Golluma może to wreszcie naprawić. Film opowie o wyprawie Gandalfa i Aragorna, którzy próbują odnaleźć Golluma, zanim ten zdradzi Sauronowi położenie Pierścienia. To bardziej kameralna historia, skupiona na postaciach, więc pojawienie się Bombadila mogłoby idealnie wpasować się w klimat produkcji.

W uniwersum Tolkiena Gandalf i Tom darzą się wzajemnym szacunkiem, więc naturalnym punktem spotkania mogłaby być wizyta czarodzieja w Starym Lesie w poszukiwaniu wskazówek. Nawet krótki epizod Bombadila pozwoliłby pokazać jego tajemniczość i moc, a jednocześnie byłby hołdem dla fanów, którzy od lat czekają, by zobaczyć go na dużym ekranie. Choć Tom Bombadil nie pojawił się jeszcze w żadnym filmie kinowym, warto pamiętać, że postać zadebiutowała w serialu Pierścienie Władzy od Amazona, gdzie wcielił się w nią Rory Kinnear. Wielu widzów uznało jednak, że serial nie oddał w pełni jej niezwykłego charakteru, dlatego nowy film Warner Bros. może być idealną okazją, by wreszcie to zrobić. Premiera Władcy Pierścieni: Polowanie na Golluma zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku.

