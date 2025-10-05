Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiele wskazuje na to, że nowy Władca Pierścieni w końcu sięgnie po tę tajemniczą postać z książek

Jakub Piwoński
2025/10/05 16:00
0
0

Fani czekają na to od dawna. To jedna z bardziej zagadkowych postaci z trylogii fantasy.

Jak wiemy, trwają prace przy nowym Władcy Pierścieni. Warner Bros. powraca do Śródziemia z filmem Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma. Według doniesień produkcja może w końcu wprowadzić na ekran jedną z najbardziej tajemniczych postaci stworzonych przez J.R.R. Tolkiena.

Pierścienie Władzy
Pierścienie Władzy

Tom Bombadil pojawi się w nowym Władcy Pierścieni?

Tom Bombadil, bo to o nim mowa, to postać, która pojawia się na kartach Drużyny Pierścienia, ale Peter Jackson całkowicie pominął ją w swojej filmowej trylogii. W książkach to enigmatyczny, nieco ekscentryczny mieszkaniec Starego Lasu, który pomaga Frodowi i jego przyjaciołom. Jego największą zagadką pozostaje fakt, że Jedyny Pierścień nie ma na niego żadnego wpływu.

Wszystko wskazuje na to, że Polowanie na Golluma może to wreszcie naprawić. Film opowie o wyprawie Gandalfa i Aragorna, którzy próbują odnaleźć Golluma, zanim ten zdradzi Sauronowi położenie Pierścienia. To bardziej kameralna historia, skupiona na postaciach, więc pojawienie się Bombadila mogłoby idealnie wpasować się w klimat produkcji.

GramTV przedstawia:

W uniwersum Tolkiena Gandalf i Tom darzą się wzajemnym szacunkiem, więc naturalnym punktem spotkania mogłaby być wizyta czarodzieja w Starym Lesie w poszukiwaniu wskazówek. Nawet krótki epizod Bombadila pozwoliłby pokazać jego tajemniczość i moc, a jednocześnie byłby hołdem dla fanów, którzy od lat czekają, by zobaczyć go na dużym ekranie.

Choć Tom Bombadil nie pojawił się jeszcze w żadnym filmie kinowym, warto pamiętać, że postać zadebiutowała w serialu Pierścienie Władzy od Amazona, gdzie wcielił się w nią Rory Kinnear. Wielu widzów uznało jednak, że serial nie oddał w pełni jej niezwykłego charakteru, dlatego nowy film Warner Bros. może być idealną okazją, by wreszcie to zrobić. Premiera Władcy Pierścieni: Polowanie na Golluma zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/the-next-lord-of-the-rings-movie-can-include-the-biggest-character-peter-jacksons-trilogy-cut/

Tagi:

Popkultura
fantasy
Władca Pierścieni
J.R.R. Tolkien
The Lord of the Rings
Tom Bombadil
Hunt for Gollum
Polowanie na Golluma
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112