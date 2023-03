Rowling znów wywołała burzę w sieci. „Wielu fanów Pottera było wdzięcznych”

Rowling przyznała, że po jej wypowiedziach bała się o własne bezpieczeństwo, ale także o swoją rodzinę. Miała jednak świadomość, że te wypowiedzi spowodują, że wiele osób będzie rozczarowanych jej słowami.

Przypomnijmy, że Rowling w 2020 roku skomentowała artykuł za pośrednictwem swojego Twittera, w którym opisano tworzenie bardziej inkluzywnego i sprawiedliwego świata po pandemii „dla osób, które miesiączkują”. To wyrażenie rozgniewało pisarkę do tego stopnia, że dała temu upust w internecie.

Podchodzę do tego artykułu na tle tego, co widzę, jako ogromną niesprawiedliwość i próbę uciszenia kobieta. Więc byłam zła i nonszalancka. Jestem pewna, że ​​kiedyś istniało słowo określające tych ludzi. To było “jak wrzucenie granatu ręcznego na Twittera”. Czy chciałem wrzucić granat? Nie. Po prostu trzymałam się swojej własnej furii. Więc to poszło.