Oryginalny Harry Potter powróci w nowej wersji. Warner Bros. szykuje niezwykłe widowisko, idąc drogą Matrixa

Kosmiczne kopuły LED, obraz otaczający widzów z każdej strony i klasyczna opowieść o początkach młodego czarodzieja. Warner Bros. oraz Cosm potwierdzają przygotowanie nowej wersji filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, zaprojektowanej specjalnie z myślą o immersyjnych pokazach w obiektach shared reality. Sprzedaż biletów ruszy na początku 2026 roku.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny – film powraca w niezwykłej odsłonie

Warner Bros. Pictures oraz Cosm ponownie łączą siły, aby przenieść widzów do świata magii w zupełnie nowej formie. Pierwszy film o Harrym Potterze doczeka się specjalnej wersji stworzonej z myślą o projekcjach w immersyjnych przestrzeniach Cosm, gdzie seans obejmuje pełne pole widzenia, także poza tradycyjnym ekranem. Obraz ma otaczać odbiorców dzięki technologii prezentowanej na kopułach LED o średnicy ponad dwudziestu sześciu metrów i rozdzielczości przekraczającej 12K.