Oryginalny Harry Potter powróci w nowej wersji. Warner Bros. szykuje niezwykłe widowisko, idąc drogą Matrixa

Fani Kamienia Filozoficznego będą mogli na nowo odkryć ten film.
Kosmiczne kopuły LED, obraz otaczający widzów z każdej strony i klasyczna opowieść o początkach młodego czarodzieja. Warner Bros. oraz Cosm potwierdzają przygotowanie nowej wersji filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, zaprojektowanej specjalnie z myślą o immersyjnych pokazach w obiektach shared reality. Sprzedaż biletów ruszy na początku 2026 roku.
Harry Potter i Kamień Filozoficzny – film powraca w niezwykłej odsłonie
Warner Bros. Pictures oraz Cosm ponownie łączą siły, aby przenieść widzów do świata magii w zupełnie nowej formie. Pierwszy film o Harrym Potterze doczeka się specjalnej wersji stworzonej z myślą o projekcjach w immersyjnych przestrzeniach Cosm, gdzie seans obejmuje pełne pole widzenia, także poza tradycyjnym ekranem. Obraz ma otaczać odbiorców dzięki technologii prezentowanej na kopułach LED o średnicy ponad dwudziestu sześciu metrów i rozdzielczości przekraczającej 12K.
Produkcja powstaje przy współpracy z Little Cinema oraz MakeMake Entertainment. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych realizacji Cosm, które przeniosły do formatu shared reality Matrix oraz Willy Wonka i fabryka czekolady. Nowe wydarzenie ma zawitać najpierw do Los Angeles oraz Dallas, a w późniejszym, 2027 roku, do kolejnych lokalizacji w Atlancie, Detroit oraz Cleveland.
Jeff Goldstein, prezes globalnej dystrybucji Warner Bros., podkreśla ogromne znaczenie przedsięwzięcia dla nowych form odbioru kina:
Jesteśmy zachwyceni, że możemy kontynuować współpracę z Cosm, która pozwala nam na nowo definiować doświadczenie kinowe oraz zaoferować widzom wyjątkowy sposób celebrowania kultowych filmów z biblioteki Warner Bros.
GramTV przedstawia:
Z kolei Jeb Terry, prezes oraz dyrektor generalny Cosm, zapewnia, że projekt został zaprojektowany z myślą o fanach Wizarding World:
Seans Harry Potter i Kamień Filozoficzny w Cosm będzie prawdziwie magiczny. Chcemy świętować film i społeczność, która od lat jest związana z tym światem. Nie zabraknie charakterystycznych elementów, takich jak kremowe piwo czy czekoladowe żaby, które dodatkowo umilą wizytę.
Harry Potter i Kamień Filozoficzny zadebiutował w 2001 roku, zapoczątkowując jedną z największych serii we współczesnym kinie. Produkcja wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością, a Warner Bros. planuje jej globalny powrót do kin w 2026 roku, z okazji dwudziestej piątej rocznicy premiery. Świat czarodziejów ponownie znajdzie się także w centrum zainteresowania za sprawą nadchodzącemu serialowi Harry Potter na platformie HBO, którego debiut przewidziano na 2027 rok.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!