Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus z czterema grami na luty. Sony podbija stawkę i zapewnia graczom głośne tytuły

Radosław Krajewski
2026/01/28 17:40
0
0

Japońska firma ujawniła pełną listę gier w PS Plus Essential na luty.

Sony ujawniło zestaw gier, które trafią do oferty PlayStation Plus w lutym. Tym razem abonenci otrzymają aż cztery produkcje reprezentujące zupełnie różne gatunki, od sportowej rywalizacji, przez survival, po widowiskowe starcia w przestworzach. Wszystkie tytuły będzie można dodać do biblioteki od 3 lutego i pozostaną dostępne do 2 marca.

PlayStation Plus – oferta na luty 2026

Największą nowością w lutowym pakiecie jest Undisputed na PlayStation 5, które pojawiło się już w przecieku z ubiegłego weekendu. To rozbudowany symulator boksu, który stawia na realizm, licencjonowanych zawodników i pełną kontrolę nad walką w ringu. Gracze mogą przejść kompletną ścieżkę kariery, zaczynając od amatorskich turniejów, a kończąc na mistrzowskich pasach, a także stworzyć własnego pięściarza i dopasować go do preferowanego stylu walki.

Miłośnicy eksploracji i przetrwania otrzymają Subnautica Below Zero, dostępne na PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Gra przenosi akcję na lodowe obszary planety 4546B, gdzie kluczowe znaczenie ma zbieranie surowców, budowanie baz i radzenie sobie z nieprzyjaznym środowiskiem. Nowe biomy i stworzenia sprawiają, że jest to samodzielna i wyraźnie odmienna przygoda względem pierwowzoru.

W ofercie na luty znalazło się także Ultros, psychodeliczna gra akcji z elementami eksploracji, w której intensywne starcia przeplatają się z dbaniem o roślinność i rozwijaniem tajemniczego świata. Produkcja wyróżnia się oprawą artystyczną oraz nietypową mechaniką pozwalającą wracać do kluczowych momentów fabuły i odkrywać nowe ścieżki rozwoju.

GramTV przedstawia:

Zestaw zamyka Ace Combat 7: Skies Unknown na PlayStation 4, ale dostępne również na PS5 w ramach wstecznej kompatybilności, czyli dynamiczna gra lotnicza, w której gracze wcielają się w elitarnych pilotów myśliwców. Widowiskowe powietrzne pojedynki, nowoczesne maszyny i rozbudowany arsenał sprawiają, że jest to propozycja dla fanów akcji i militarnych klimatów.

Jednocześnie PlayStation przypomina, że już tylko do 2 lutego można dodać do swojej biblioteki styczniowe gry PlayStation Plus, wśród których znalazły się Need for Speed: Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed oraz Core Keeper.

PlayStation Plus na luty 2026

  • Undisputed (PS5)
  • Subnautica: Below Zero (PS5/PS4)
  • Ultros (PS5/PS4)
  • Ace Combat 7: Skies Unknown (PS5/PS4)

Źródło:https://blog.playstation.com/2026/01/28/playstation-plus-monthly-games-for-february-undisputed-subnautica-below-zero-ultros-ace-combat-7-skies-unknown/

Tagi:

News
Sony
PS4
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Plus
oferta
PS Plus
Sony Interactive Entertainment
abonament
PlayStation 5
Ace Combat 7: Skies Unknown
PS5
usługa
subskrypcja
Subnautica: Below Zero
Undisputed
Ultros
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112