PlayStation Plus z czterema grami na luty. Sony podbija stawkę i zapewnia graczom głośne tytuły

Sony ujawniło zestaw gier, które trafią do oferty PlayStation Plus w lutym. Tym razem abonenci otrzymają aż cztery produkcje reprezentujące zupełnie różne gatunki, od sportowej rywalizacji, przez survival, po widowiskowe starcia w przestworzach. Wszystkie tytuły będzie można dodać do biblioteki od 3 lutego i pozostaną dostępne do 2 marca.

Największą nowością w lutowym pakiecie jest Undisputed na PlayStation 5, które pojawiło się już w przecieku z ubiegłego weekendu. To rozbudowany symulator boksu, który stawia na realizm, licencjonowanych zawodników i pełną kontrolę nad walką w ringu. Gracze mogą przejść kompletną ścieżkę kariery, zaczynając od amatorskich turniejów, a kończąc na mistrzowskich pasach, a także stworzyć własnego pięściarza i dopasować go do preferowanego stylu walki.

Miłośnicy eksploracji i przetrwania otrzymają Subnautica Below Zero, dostępne na PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Gra przenosi akcję na lodowe obszary planety 4546B, gdzie kluczowe znaczenie ma zbieranie surowców, budowanie baz i radzenie sobie z nieprzyjaznym środowiskiem. Nowe biomy i stworzenia sprawiają, że jest to samodzielna i wyraźnie odmienna przygoda względem pierwowzoru.

W ofercie na luty znalazło się także Ultros, psychodeliczna gra akcji z elementami eksploracji, w której intensywne starcia przeplatają się z dbaniem o roślinność i rozwijaniem tajemniczego świata. Produkcja wyróżnia się oprawą artystyczną oraz nietypową mechaniką pozwalającą wracać do kluczowych momentów fabuły i odkrywać nowe ścieżki rozwoju.