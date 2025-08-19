Nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół

Serialowa adaptacja przygód młodego czarodzieja dla HBO najwyraźniej nabiera rozpędu. Do sieci trafiły świeże fotografie z planu, na których możemy zobaczyć Harry’ego Pottera oraz Hagrida. W roli głównej występuje Dominic McLaughlin, a towarzyszy mu Nick Frost – aktor wcielający się w przyjaciela głównego bohatera, oraz jego dubler.

Harry Potter – nowe zdjęcia z planu serialu

Uwagę fanów zwrócił szczegół dobrze znany z książek J.K. Rowling. Harry ubrany jest w za duże ubrania po kuzynie Dudleyu, co podkreślało trudne dzieciństwo bohatera w domu Dursleyów. Jeden szczegół, a dowodzi, że twórcy serialu dbają o zgodność z książkami.