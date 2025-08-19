Nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół

Serialowa adaptacja przygód młodego czarodzieja dla HBO najwyraźniej nabiera rozpędu. Do sieci trafiły świeże fotografie z planu, na których możemy zobaczyć Harry’ego Pottera oraz Hagrida. W roli głównej występuje Dominic McLaughlin, a towarzyszy mu Nick Frost – aktor wcielający się w przyjaciela głównego bohatera, oraz jego dubler.
Harry Potter – nowe zdjęcia z planu serialu
Uwagę fanów zwrócił szczegół dobrze znany z książek J.K. Rowling. Harry ubrany jest w za duże ubrania po kuzynie Dudleyu, co podkreślało trudne dzieciństwo bohatera w domu Dursleyów. Jeden szczegół, a dowodzi, że twórcy serialu dbają o zgodność z książkami.
Przypomnijmy, że produkcja, która budzi duże emocje, ma już teraz imponującą obsadę, ale jeszcze kilka postaci czeka na obsadzenie. W serialu zobaczymy m.in. Bel Powley jako Petunię, Daniela Riby’ego jako Vernona oraz Amosa Kitsona w roli Dudleya. Arabella Stanton wcieli się w Hermionę, a Alastair Stout w Rona. W roli Albusa Dumbledore’a wystąpi John Lithgow, natomiast Janet McTeer pojawi się jako Minerwa McGonagall. Paapa Essiedu zagra Severusa Snape’a, Katherine Parkinson – Molly Weasley, Lox Pratt – Draco Malfoya, a Johnny Flynn – Luciusa Malfoya. W obsadzie znaleźli się również Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Bertie Carvel jako Korneliusz Knot oraz Paul Whitehouse jako Argus Filch.
GramTV przedstawia:
Produkcję nadzorują Francesca Gardiner i Mark Mylod – ten ostatni stanie również za kamerą kilku odcinków. Twórcy zapowiadają, że serial wiernie odda wydarzenia znane z powieści, co dla wielu fanów jest najważniejszym atutem projektu. Obecnie najbardziej wiarygodne informacje wskazują na to, że premiera pierwszego sezonu serialu Harry Potter odbędzie się w pierwszej połowie 2027 roku, na HBO Max.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!