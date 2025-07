Rocznicowy dodatek rozczarował fanów. Ark: Aquatica zbiera miażdżąco negatywne recenzje

Już zwiastun Aquatica wzbudził duże kontrowersje, a wielu graczy nazywało go „najgorszym trailerem w historii gier”. Po premierze sytuacja tylko się pogorszyła. Na Steamie dodatek ma obecnie około 1000 recenzji, z czego jedynie 13% jest pozytywnych. Jak donoszą użytkownicy Reddita i SteamDB, wielu graczy po prostu kupiło DLC, by móc ostrzec innych w negatywnej opinii.

Podwodna aktualizacja do ARK: Survival Evolved wywołała burzę wśród graczy. Dodatek zatytułowany Aquatica miał być specjalnym prezentem na 10. rocznicę serii, ale ostatecznie okazał się jedną z najgorzej ocenianych zawartości w historii marki. Oburzeni gracze masowo wystawiają negatywne recenzje i zwracają zakup.

Lista problemów jest długa: Aquatica psuje działanie podstawowej gry, powoduje błędy w modach, resetuje ustawienia, uszkadza zapisy, a nawet doprowadza do „tonięcia” postaci na lądzie. Co więcej, część usterek pojawiła się wraz z aktualizacją podstawowej wersji, co oznacza, że nawet osoby, które nie kupiły dodatku, doświadczają problemów.

Twórcy z firmy Snail Games już przeprosili za stan Aquatica i udostępnili starszą wersję gry jako „beta”. Jednak reakcje społeczności pozostają wyjątkowo ostre. Gracze nie szczędzą krytyki, wskazując wydawcę jako winnego serii złych decyzji, które ciągną markę ARK w dół. Użytkownicy porównują obecną sytuację do tej wokół Subnautica 2, której twórca pozwał wydawcę, a fani również czują się zdradzeni.