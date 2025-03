Rocksteady może wrócić do Batmana. Nowy projekt ma trafić na „konsole następnej generacji”

Studio Rocksteady, znane z serii gier o Batmanie, według najnowszych doniesień może powrócić do swoich korzeni i pracować nad nową grą z Mrocznym Rycerzem w roli głównej. Spekulacje na ten temat pojawiły się po nie najlepiej przyjętej grze Suicide Squad: Kill the Justice League, co sugeruje, że studio mogło skierować swoje wysiłki w stronę tego, co przyniosło mu największy rozgłos i uznanie.