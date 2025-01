Suicide Squad: Kill the Justice League z finalną aktualizacją. Tytuł zostanie porzucony przez twórców

Jak już wiemy od jakiegoś czasu, czwarty sezon w Suicide Squad: Kill the Justice League będzie ostatnią zawartością dodaną do gry - Rocksteady odpowiedzialne za projekt zdecyduje się na jego zamknięcie. Głównym powodem podjęcia takiej decyzji są niskie oceny oraz niezadowalające wyniki sprzedaży. Do gry właśnie wprowadzono finalny update.

Suicide Squad: Kill the Justice League - opis ostatniego patcha

Episode 8 pojawił się już w Suicide Squad: Kill the Justice League. Wraz z nim zobaczyliśmy zestaw Libra Infamy, który zwiększa obrażenia zadawane przeciwnikom o 50 procent. Pojawiło się również kilka nowych broni, takich jak The Silencer zadający dodatkowe obrażenia wrogom pod wpływem efektu Scales of Libra. Magiczne pociski Doktora Sivana również będą miały korzyści w użyciu ze wspomnianym efektem, a Chronos’ Equilibrium ma zadawać 25 dodatkowych obrażeń za każdy procent brakującej tarczy.