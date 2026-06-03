Rockstar robi drobny ruch wokół GTA 6. Fani wypatrują kolejnych sygnałów przed premierą

Rockstar Games wprowadziło subtelną zmianę w swoim oficjalnym Discordzie, dotyczącą sposobu prezentowania kanału poświęconego Grand Theft Auto 6. Jak zauważono na Reddicie, kanał został przeniesiony do osobnej kategorii nazwanej bezpośrednio od gry. Nie dodano jednak żadnych nowych materiałów ani zapowiedzi, co sugeruje, że nie jest to jeszcze element większej kampanii.

GTA 6 – drobna zmiana, duże emocje

Reorganizacja kanałów wywołała chwilowe zamieszanie wśród fanów, ponieważ część użytkowników uznała, że sekcja GTA 6 zniknęła. W rzeczywistości była ona jedynie ukryta w nowej strukturze Discorda, co wymagało ręcznego rozwinięcia listy kanałów. Według obserwatorów może to być jedynie przygotowanie pod przyszły wzrost aktywności – szczególnie w momencie, gdy Rockstar rozpocznie intensywniejszą komunikację wokół gry. W przeszłości takie zmiany często poprzedzały duże aktualizacje społecznościowe lub premiery materiałów marketingowych.