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Rockstar robi drobny ruch wokół GTA 6. Fani wypatrują kolejnych sygnałów przed premierą

Mikołaj Berlik
2026/06/03 14:00
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Choć to niewielka aktualizacja, gracze traktują ją jako możliwy znak zbliżającej się kampanii marketingowej.

Rockstar Games wprowadziło subtelną zmianę w swoim oficjalnym Discordzie, dotyczącą sposobu prezentowania kanału poświęconego Grand Theft Auto 6. Jak zauważono na Reddicie, kanał został przeniesiony do osobnej kategorii nazwanej bezpośrednio od gry. Nie dodano jednak żadnych nowych materiałów ani zapowiedzi, co sugeruje, że nie jest to jeszcze element większej kampanii.

GTA 6
GTA 6

GTA 6 – drobna zmiana, duże emocje

Reorganizacja kanałów wywołała chwilowe zamieszanie wśród fanów, ponieważ część użytkowników uznała, że sekcja GTA 6 zniknęła. W rzeczywistości była ona jedynie ukryta w nowej strukturze Discorda, co wymagało ręcznego rozwinięcia listy kanałów. Według obserwatorów może to być jedynie przygotowanie pod przyszły wzrost aktywności – szczególnie w momencie, gdy Rockstar rozpocznie intensywniejszą komunikację wokół gry. W przeszłości takie zmiany często poprzedzały duże aktualizacje społecznościowe lub premiery materiałów marketingowych.

Społeczność GTA 6 od miesięcy analizuje każdy możliwy sygnał dotyczący gry. Wciąż jednak nie pojawiły się konkretne informacje o trzecim zwiastunie ani startach przedsprzedaży. Pojedyncze plotki o marketingu w różnych regionach świata nie znalazły potwierdzenia.

GramTV przedstawia:

R* właśnie przeniosło kanał „grand-theft-auto-vi” na swoim Discordzie do osobnej kategorii o nazwie „Grand Theft Auto VI”. Wcześniej kanał ten znajdował się w kategorii „Rockstar Games”. To pierwsza oficjalna informacja dotycząca tej gry od czasu ogłoszenia jej opóźnienia w listopadzie.

Mimo to oczekiwania pozostają ogromne, a każda aktywność Rockstar – nawet kosmetyczna – szybko staje się przedmiotem spekulacji. W przypadku GTA 6 nawet drobne zmiany w oficjalnych kanałach komunikacji są traktowane jako potencjalny zwiastun większych wydarzeń.

Źródło:https://gamerant.com/gta-6-rockstar-discord/

Tagi:

News
PC
Rockstar
Rockstar Games
GTA
PlayStation 5
GTA VI
GTA 6
Xbox Series X
Xbox Series S
Discord
Mikołaj Berlik
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