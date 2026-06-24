Rockstar potwierdził ważny szczegół GTA 6. Tak będziemy poznawać historię w grze

Produkcja będzie miała wiele wspólnego z Red Dead Redemption 2.

Wygląda na to, że Rockstar Games może sięgnąć w GTA 6 po rozwiązanie dobrze znane graczom z Red Dead Redemption 2. Najnowsze informacje ze strony studia sugerują, że historia Jasona i Lucii zostanie podzielona na rozdziały, a wraz z postępami w fabule gracze będą odblokowywać kolejne elementy zawartości. GTA 6 – historia zostanie podzielona na rozdziały Temat wypłynął przy okazji opisu bonusów przygotowanych dla posiadaczy Ultimate Edition, a także informacji o oficjalnych cenach gry. Rockstar zaznaczył, że dodatkowe przedmioty nie będą dostępne od samego początku zabawy. Zamiast tego mają pojawiać się stopniowo, wraz z rozwojem opowieści głównych bohaterów.

Bonusy są wplecione w różne elementy historii Jasona i Lucii, a nowe przedmioty będą odkrywane wraz z kolejnymi rozdziałami. Taki zapis wystarczył, aby społeczność zaczęła analizować możliwą strukturę fabuły. Jeśli GTA 6 rzeczywiście wykorzysta podział na rozdziały, może to oznaczać wyraźniejsze etapy opowieści, zmiany nastroju, przenoszenie akcji w różne części mapy albo nawet przeskoki czasowe. Podobny model Rockstar zastosował w Red Dead Redemption 2, gdzie kolejne rozdziały nie tylko porządkowały historię gangu van der Lindego, ale też wiązały ją z innymi miejscami i etapami podróży bohaterów. Obecnie nie wiadomo, czy w GTA 6 rozdziały będą działały w identyczny sposób. Możliwe, że świat gry będzie otwierał się stopniowo, a nowe samochody, kryjówki, zadania poboczne i broń zostaną powiązane z postępem w fabule. Równie dobrze Rockstar może potraktować rozdziały wyłącznie jako narracyjne kamienie milowe, bez ograniczania swobody eksploracji. Rozdziały w stylu RDR2 mogłyby pozwolić na przeskoki czasowe albo większe zmiany na mapie – napisał fan GTA o nicku VimDim na Reddicie. Inni gracze w tej samej dyskusji zwracają uwagę, że w Red Dead Redemption 2 rozdziały często kojarzyły się z konkretnymi regionami świata. To właśnie dlatego część społeczności zakłada, że w GTA 6 każdy większy fragment historii może mocniej eksponować inną część Leonidy. W RDR2 te rozdziały były oparte na różnych miejscach na mapie, więc historia GTA 6 może działać podobnie – zauważył SquashTurbulent5309.

GramTV przedstawia:

Pojawiają się również bardziej ostrożne interpretacje. Fani podkreślają, że podział fabuły nie musi oznaczać zamykania graczy w jednej lokacji. GTA od lat opiera się na swobodzie przemieszczania, więc nawet jeśli konkretny rozdział będzie skupiał się na danym regionie, nie musi to automatycznie oznaczać odcięcia reszty świata. Historia zostanie podzielona na rozdziały, a każdy z nich prawdopodobnie skupi się głównie na innej części mapy oraz innym klimacie, nastroju i tonie. To jednak nie znaczy, że nie będzie można eksplorować innych miejsc – zasugerował Any_Objecct_5151. Największą niewiadomą pozostaje to, jak Rockstar pogodzi bardziej uporządkowaną strukturę opowieści z typową dla Grand Theft Auto wolnością. W Red Dead Redemption 2 obóz gangu zmieniał położenie wraz z rozwojem fabuły, dlatego gracze nie byli przywiązani do jednego stałego miejsca. W GTA 6 sytuacja może wyglądać inaczej, szczególnie jeśli w grze pojawią się kupowane lub odblokowywane mieszkania, garaże i kryjówki. Mam nadzieję, że zachowamy kryjówki przez całą grę, zamiast mieć tylko jedną na rozdział, jak w RDR2 – napisał llambordins. Prawdopodobnie tak będzie. W RDR2 mieliśmy jedną kryjówkę na rozdział, ponieważ był to obóz, który się przemieszczał. Jestem pewien, że apartamenty i domy w tej grze nie będą się ruszać – odpowiedział aneuryst. Na oficjalne wyjaśnienia trzeba jeszcze poczekać, ale sama wzmianka o rozdziałach jest interesująca. Rockstar może wykorzystać ten model, aby nadać historii Jasona i Lucii bardziej filmowe tempo, jednocześnie zachowując otwartą strukturę świata. Jeżeli spekulacje fanów okażą się trafne, GTA 6 może połączyć swobodę charakterystyczną dla serii z bardziej wyraźnie podzieloną, dynamicznie zmieniającą się narracją.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.