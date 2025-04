Rockstar postawił nowy budynek tylko dla GTA 6? Projekt imponuje skalą

GTA 6 jest oczywiście najbardziej oczekiwaną produkcją tego roku, a także wielu ostatnich lat. Według najnowszych informacji skala projektu jest tak duża, że studio miało postawić cały budynek przeznaczony wyłącznie do jego rozwoju. Nie wiemy do czego jeszcze przyda się ta inicjatywa, możliwe, że dzięki niej łatwiej odbędą się pracę do trybu online w nowej odsłonie kultowej serii.

GTA 6 - zaskakujący ruch Rockstara

Informator znany w sieci jako Detective Seeds podzielił się na Twitterze/X wpisem z interesującą wiadomością. Twierdzi w niej on, że brał udział w budowie centrum danych przeznaczonego wyłącznie dla GTA 6. Lokalizacja budynku nie została ujawniona, lecz sam obiekt miał mieć kodową nazwę i służyć do wewnętrznego przetwarzania danych przez Rockstar Games.

