GTA 6 już za chwilę doczeka się drugiego zwiastuna i ogłoszenia premiery? To może być kluczowa data

Kiedy odbędzie się premiera nowego zwiastuna GTA 6? To pytanie zadają sobie wszyscy gracze, tym bardziej, że pierwszy trailer nowej gry Rockstar Games zadebiutował w grudniu 2023 roku i od tego czasu minęło już ponad 500 dni, co stanowi niechlubny, ale imponujący kamień milowy. Wkrótce jednak może się to zmienić, a konkretniej w przyszłym miesiącu, kiedy to odbędzie się spotkanie z inwestorami firmy Take-Two Interactive.

GTA 6 – w połowie maja zobaczymy nowy zwiastun i poznamy datę premiery?

Zaplanowane na 15 maja spotkanie przyniesie nam nowe informacje o wynikach finansowych firmy. Choć z pozoru może to wyglądać na rutynowe spotkanie z inwestorami, dla fanów Grand Theft Auto 6 to data, która może okazać się przełomowa. Coraz więcej wskazuje na to, że właśnie wtedy poznamy oficjalną datę premiery najbardziej wyczekiwanej gry dekady. Wraz z ogłoszeniem może zadebiutować drugi zwiastun GTA 6.