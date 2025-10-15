Rockstar planuje drastyczne środki po wycieku GTA 6. Recenzje gry mogą powstać w zamknięciu

Dziennikarze mogą nie dostać GTA 6 do recenzji w domowych warunkach – Rockstar ma szykować specjalny tryb testów.

W sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że Rockstar Games może wprowadzić nietypowe zasady dla redakcji i twórców recenzujących Grand Theft Auto 6. Według informatora Detective Seeds, recenzenci mieliby przyjechać do specjalnie przygotowanego miejsca, gdzie pod ścisłym nadzorem dewelopera spędziliby kilka dni, ogrywając grę w celu przygotowania opinii.

GTA 6 – recenzje pod kontrolą Rockstara?

Takie rozwiązanie miałoby minimalizować ryzyko wycieków, do których firma jest szczególnie wrażliwa po głośnym incydencie z 2022 roku. Wówczas w sieci pojawiły się dziesiątki materiałów z wczesnej wersji GTA 6, co znacząco podważyło politykę bezpieczeństwa Rockstara.

Wczytywanie ramki mediów.