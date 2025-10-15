Zaloguj się lub Zarejestruj

Rockstar planuje drastyczne środki po wycieku GTA 6. Recenzje gry mogą powstać w zamknięciu

Mikołaj Berlik
2025/10/15 09:30
Dziennikarze mogą nie dostać GTA 6 do recenzji w domowych warunkach – Rockstar ma szykować specjalny tryb testów.

W sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że Rockstar Games może wprowadzić nietypowe zasady dla redakcji i twórców recenzujących Grand Theft Auto 6. Według informatora Detective Seeds, recenzenci mieliby przyjechać do specjalnie przygotowanego miejsca, gdzie pod ścisłym nadzorem dewelopera spędziliby kilka dni, ogrywając grę w celu przygotowania opinii.

GTA 6 – recenzje pod kontrolą Rockstara?

Takie rozwiązanie miałoby minimalizować ryzyko wycieków, do których firma jest szczególnie wrażliwa po głośnym incydencie z 2022 roku. Wówczas w sieci pojawiły się dziesiątki materiałów z wczesnej wersji GTA 6, co znacząco podważyło politykę bezpieczeństwa Rockstara.

Według źródeł, kontrolowane środowisko testowe może też mieć charakter PR-owy, tworząc wokół gry aurę ekskluzywności. Jeśli recenzje wideo zostaną dopuszczone, pojawią się dodatkowe wyzwania – jak nadzór nad montażem i transferem plików.

Choć informator ostrzega, że gra może zaliczyć kolejne opóźnienie, Grand Theft Auto 6 wciąż planowane jest na 26 maja 2026 roku na PS5 i Xbox Series X/S, z późniejszym debiutem na PC. Plotki te warto jednak traktować z dystansem – na ten moment Rockstar nie potwierdził żadnych szczegółów dotyczących recenzji. Jakiś czas temu informowaliśmy o prawdopodobnej cenie gry.

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 10:29
Silverburg napisał:

W Polsce tak było przed premierą Mass Effect. Grę można było ograć tylko w siedzibie MS. 

W sumie to jeszcze jakiś czas temu media zachodnie jeździły do USA na "review eventy" kolejnych odsłon Call of Duty. Z czasem jednak właściwie odpuszczono temat, bo pewnie koszty były zbyt duże, a i tak cała reszta dostawała grę w dniu premiery, więc nie miało to kompletnie znaczenia.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 10:04

