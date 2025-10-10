Zaloguj się lub Zarejestruj

Taka będzie cena GTA 6? Eksperci mówią jasno – 100 dolarów to zły pomysł

Mikołaj Berlik
2025/10/10 09:30
0
0

Martwiąca decyzja zaszkodziłaby Take-Two.

Kolejni eksperci zabierają głos w sprawie potencjalnej ceny Grand Theft Auto 6. Według najnowszego raportu, wycena na poziomie 100 dolarów (około 370 zł), o której od miesięcy dyskutują gracze, byłaby dla Take-Two Interactive nieopłacalna i mogłaby zaszkodzić sprzedaży jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii.

GTA 6
GTA 6

Ile będzie kosztować GTA 6?

Jak wynika z raportu MIDiA Research, cena GTA 6 na premierę powinna wynosić 69,99 dolara (około 260–300 złotych). Badanie oparte na metodzie Gabora-Grangera i ankietach przeprowadzonych wśród dwóch tysięcy amerykańskich konsumentów wykazało, że to właśnie przy tej kwocie Rockstar i Take-Two osiągnęliby największe przychody.

Według ekspertów, podniesienie ceny do 100 dolarów doprowadziłoby do znaczącego spadku sprzedaży. Aż 60% badanych zadeklarowało, że kupiłoby GTA 6 za 70 dolarów, podczas gdy tylko 35% byłoby skłonnych zapłacić prawie 100. MIDiA podkreśla, że taki ruch nie tylko zmniejszyłby zainteresowanie grą, ale też przełożyłby się na realne straty finansowe.

GramTV przedstawia:

W międzyczasie Take-Two Interactive ogłosiło termin najbliższego spotkania inwestorskiego – 6 listopada. Wiele osób sądzi, że kilka dni wcześniej może dojść do uruchomienia preorderów GTA 6. Część fanów zwraca uwagę na zaktualizowaną kartę gry w PlayStation Store, a także na analogię z GTA 5, którego przedsprzedaż rozpoczęła się dokładnie 5 listopada 2012 roku.

Według dotychczasowych informacji, Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 26 maja 2026 roku na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Fani liczą, że przy okazji ruszenia zamówień przedpremierowych Rockstar opublikuje też trzeci trailer gry.

Źródło:https://www.ign.com/articles/how-much-will-gta-6-cost-new-research-claims-100-price-point-would-actually-leave-money-on-the-table

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
cena
Grand Theft Auto
ceny
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
ceny gier
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112