Taka będzie cena GTA 6? Eksperci mówią jasno – 100 dolarów to zły pomysł

Kolejni eksperci zabierają głos w sprawie potencjalnej ceny Grand Theft Auto 6. Według najnowszego raportu, wycena na poziomie 100 dolarów (około 370 zł), o której od miesięcy dyskutują gracze, byłaby dla Take-Two Interactive nieopłacalna i mogłaby zaszkodzić sprzedaży jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii.

Ile będzie kosztować GTA 6?

Jak wynika z raportu MIDiA Research, cena GTA 6 na premierę powinna wynosić 69,99 dolara (około 260–300 złotych). Badanie oparte na metodzie Gabora-Grangera i ankietach przeprowadzonych wśród dwóch tysięcy amerykańskich konsumentów wykazało, że to właśnie przy tej kwocie Rockstar i Take-Two osiągnęliby największe przychody.