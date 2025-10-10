Taka będzie cena GTA 6? Eksperci mówią jasno – 100 dolarów to zły pomysł

Kolejni eksperci zabierają głos w sprawie potencjalnej ceny Grand Theft Auto 6. Według najnowszego raportu, wycena na poziomie 100 dolarów (około 370 zł), o której od miesięcy dyskutują gracze, byłaby dla Take-Two Interactive nieopłacalna i mogłaby zaszkodzić sprzedaży jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii.
Ile będzie kosztować GTA 6?
Jak wynika z raportu MIDiA Research, cena GTA 6 na premierę powinna wynosić 69,99 dolara (około 260–300 złotych). Badanie oparte na metodzie Gabora-Grangera i ankietach przeprowadzonych wśród dwóch tysięcy amerykańskich konsumentów wykazało, że to właśnie przy tej kwocie Rockstar i Take-Two osiągnęliby największe przychody.
Według ekspertów, podniesienie ceny do 100 dolarów doprowadziłoby do znaczącego spadku sprzedaży. Aż 60% badanych zadeklarowało, że kupiłoby GTA 6 za 70 dolarów, podczas gdy tylko 35% byłoby skłonnych zapłacić prawie 100. MIDiA podkreśla, że taki ruch nie tylko zmniejszyłby zainteresowanie grą, ale też przełożyłby się na realne straty finansowe.
W międzyczasie Take-Two Interactive ogłosiło termin najbliższego spotkania inwestorskiego – 6 listopada. Wiele osób sądzi, że kilka dni wcześniej może dojść do uruchomienia preorderów GTA 6. Część fanów zwraca uwagę na zaktualizowaną kartę gry w PlayStation Store, a także na analogię z GTA 5, którego przedsprzedaż rozpoczęła się dokładnie 5 listopada 2012 roku.
Według dotychczasowych informacji, Grand Theft Auto 6 zadebiutuje 26 maja 2026 roku na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Fani liczą, że przy okazji ruszenia zamówień przedpremierowych Rockstar opublikuje też trzeci trailer gry.
