RoboCop: Rogue City za 38,85 zł w PlayStation Store. Sony udostępniło Oferty na Weekend

W PlayStation Store właśnie pojawiły się kolejne promocje, a to za sprawą wydarzenia Oferty na Weekend. Jedną z przecenionych gier okazał się RoboCop: Rogue City - strzelanka z perspektywy pierwszej osoby autorstwa polskiego studia Teyon. Tytuł możemy nabyć w wersji na PlayStation 5 - w sklepie Sony znajdziemy gry w wydaniu tylko na tę platformę.

RoboCop: Rogue City - promocja na PlayStation Store

W sklepie PlayStation pod podanym linkiem możemy kupić RoboCop: Rogue City w cenie 38,85 zł - jest to 85 procentowa obniżka w porównaniu z oryginalną ceną. Promocja w ramach Oferty na Weekend będzie obowiązywać do 3 marca do godziny 23:59, więc chętne osoby mają jeszcze czas na zakup.