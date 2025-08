RoboCop: Rogue City - Unfinished Business tanio na PS5. Pudełkowe wydanie w promocji

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business znalazł się w pierwszej dużej promocji. Produkcja, która zadebiutowała w połowie lipca bieżącego roku, już teraz jest dostępna ze sporą zniżką na Allegro. Pudełkowe wydanie na PlayStation 5 kupicie w atrakcyjnej ofercie, ale warto się pośpieszyć, gdyż liczba sztuk jest ograniczona.

Po zdecydowanym zwycięstwie RoboCopa nad gangami Detroit, nowy rozdział rozwija się w tym samodzielnym rozszerzeniu, osadzonym po wydarzeniach z RoboCop: Rogue City. Nowy gość został pokonany, ale przestępczość nadal zalewa ulice. Iskra nadziei pochodzi z najnowszego projektu OCP: OmniTower – masywnego kompleksu mieszkaniowego zbudowanego dla dobra mieszkańców Old Detroit. Ale kiedy grupa wysoko wyszkolonych najemników wyposażonych w zaawansowaną technologicznie broń przejmuje kontrolę nad budynkiem i zamienia go w swoją śmiercionośną twierdzę, RoboCop musi wejść do środka i powstrzymać ich plany destabilizacji porządku publicznego.

Przygotuj się na starcie z nową rasą wrogów: OmniTower jest pełen najnowocześniejszych zagrożeń. Od latających dronów po wybuchowe, pełzające boty i wieżyczki przeciwpiechotne - każde piętro jest pełne śmiertelnych pułapek. Każdy członek elitarnych oddziałów wojskowych jest mocno uzbrojony. Spodziewaj się starcia z osłoniętymi oddziałami dzierżącymi minikarabiny, oddziałami specjalnymi wyposażonymi w plecaki odrzutowe, a nawet wrogami uzbrojonymi w katany, którzy wyglądają bardziej jak maszyny niż ludzie – czytamy w opisie gry.