Recenzja RoboCop: Rogue City - Unfinished Business, czyli "mamy Dredda w domu"

Prawdę mówiąc długo myślałem czy recenzja RoboCop: Rogue City – Unfinished Business będzie recenzją długą , ponieważ im mocniej zagłębiałem się w zakamarki superbudynku, w którym to akcja samodzielnego dodatku do… powiedziałbym, że nieoczekiwanego hitu od Teyon, to coraz mniej różnic zauważałem. Niemniej jednak trzeba przyznać, że stworzenie historii przypominającej od startu coś na pograniczu filmów „Dredd” oraz „The Raid” w tym uniwersum pasuje jak ulał. Wystarczy tak właściwie jakaś dobra historia, może garstka nowych przeciwników i broni, aby odróżnić główną grę od dodatku.

I przyznam, iż wiele z tych elementów w Unifinished Business gra całkiem dobrze gdyby nie fakt, że w porównaniu do Rogue City mamy do czynienia również z większym festiwalem błędów. Gdyby nie one, to być może pod pewnymi względami byłoby o wiele lepiej niż w poprzednich przygodach Alexa Murphiego.

Prawo Murphiego?

Wszystko często musi zacząć się od mocnego uderzenia i w przypadku Unfinished Business takim jest atak najemników na posterunek Metro West. Dobrze przygotowani i uzbrojeni najemnicy właściwie wystrzelali większość policjantów poza kilkoma, a sam RoboCop przybywa na miejsce właściwie po wszystkim.

Okazało się, że celem najemników było… krzesło, dzięki któremu OCP może udoskonalać superglinę. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że najemnicy przejęli zbudowany przez OCP tzw. OmniTower – miejsce, które miało dać schronienie mieszkańcom Old Detroit. Problemem również jest fakt, iż udało im się przejąć nową, zaawansowaną technicznie broń, ale również kontrolę nad czymś, co może sprowadzić spore niebezpieczeństwo na cywilów.

A na koniec okazuje się, że przeszłość Murphiego również będzie grała pewną rolę w tej całej opowieści. Innymi słowy mówiąc klasyka kina lat 80-tych, ponieważ głębi czy potężnych rozkmin na temat powiązań bohaterów również nie ma. Chociaż szanuję bardzo Teyon za to, że tym razem poza samym RoboCopem możemy również wcielić się w innych bohaterów dodatku i dowiedzieć się co sprawiło, że znaleźli się w tej sytuacji. Jest to o tyle dobre, że pozwala na chwilę oddechu od strzelania do wszystkiego, co się rusza.

Podobnie jak momenty, w których nasz bohater trafia do miejscówek z kilkoma dodatkowymi zadaniami pobocznymi. Schemat jest bowiem bardzo podobny do Rogue City, powiedziałbym nawet… taki sam, a może nawet lepszy. Różnica jest bowiem taka, że zamiast wypadów do miejscówek i czyszczenia ich z zadań idziemy ze stacji A do stacji B, a jedność miejsca i akcji są zachowane. Być może nawet biorąc pod uwagę wydarzenia z początku samodzielnego dodatku o wiele lepiej można byłoby uzasadnić fakt, iż RoboCop ponownie zaczyna od zera w kontekście wszelkich ulepszeń. Na szczęście jednak zbierane płytki do Auto-9 na starcie są w miarę przyzwoite. Do tego stopnia, że przez prawie 80 procent gry zasadniczo tylko dokładałem procenty do poszczególnych atrybutów.

Trudno również narzekać na przeciwników, ponieważ najemnicy są dość złożoną grupą dorzucającą co jakiś czas nowe jednostki. I nawet jeśli sztuczna inteligencja, podobnie jak w Rogue City, nie działa tak dobrze, to były momenty, w których trzeba było zrobić kilka kroków wstecz i przemyśleć swoje działanie. Zwłaszcza, gdy jeszcze atrybuty takie jak żywotność czy pancerz mamy w powijakach, a niektórzy przeciwnicy potrafią wyskoczyć dosłownie znikąd (np. ze ściany albo innego, dziwnego i niemożliwego do obrania kąta).

Z drugiej strony natomiast pod kątem uzbrojenia również znalazło się kilka nowych zabawek (np. minigun czy cryo), ale tutaj również trzeba brać pod uwagę celność, która momentami jest zwyczajnie za niska, co jest zrozumiałe – Auto-9 ma tu grać główną rolę w tej zabawie, a możliwości, które dają płytki nadal dają spore pole do zabawy i kombinowania. Jednakże w momencie, gdy wręcz jesteśmy wstrzeleni w przeciwnika z bliska, a broń nie trafia, to jednak jakiś problem z tym niewątpliwie jest.

Tutaj również dochodzimy do momentu, w którym zapewne już zdaliście sobie sprawę z tego, iż widać w Unfinished Business pewien schemat. Wiele elementów w samodzielnym dodatku do Rogue City jest bardzo dobrych. Powiedziałbym nawet, że w stosunku do poprzedniej gry Teyon wypada zdecydowanie lepiej, nawet jeśli graficznie jest bardzo podobnie (ogrywane na PlayStation 5, powiedziałbym, że graficzny poziom jest właściwie jeden do jednego). Dźwiękowo również jest niesamowicie, a kilka nowych aranżacji głównego motywu z RoboCopa (np. ten azjatycki) wręcz uderza nostalgią klimatu akcyjniaków nagrywanych przez starego na VHS.