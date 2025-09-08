Zaloguj się lub Zarejestruj

Roblox z rekordową liczbą graczy. Sukces w cieniu kontrowersji

Jakub Piwoński
2025/09/08 09:30
Te liczby robią wrażenie.

Roblox udowadnia, że jest jedną z najpotężniejszych marek w branży gier – platforma ujawniła właśnie, że każdego dnia loguje się do niej średnio aż 111,8 miliona graczy. To rekordowy wynik, który potwierdza jej dominację i rosnące znaczenie w świecie cyfrowej rozrywki.

Roblox

Roblox z rekordową liczbą graczy

Platforma, działająca od 2006 roku, od lat przyciąga zarówno graczy, jak i twórców. W ostatnich miesiącach Roblox osiągnął spektakularne sukcesy – tytuły takie jak Blox Fruits, Dress to Impress czy szczególnie popularne Grow a Garden gromadziły miliony użytkowników. Grow a Garden w szczytowym momencie przyciągnęło ponad 21 milionów graczy jednocześnie, przebijając nawet Fortnite. Łączna liczba wizyt w grach dostępnych na platformie wynosi obecnie imponujące 390 miliardów.

Twórcy gier w Robloxie również nie mogą narzekać – według raportu przedstawionego podczas Roblox Developers Conference, zarobili oni już ponad miliard dolarów. W dodatku firma zapowiedziała wzrost wynagrodzeń dla deweloperów oraz rozwój nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja wspierająca tworzenie zasobów i ulepszona funkcja zamiany tekstu na mowę. Na platformie pojawi się także nowy format treści – „Moments”, czyli krótkie filmiki prezentujące fanowskie produkcje.

Mimo tych spektakularnych osiągnięć Roblox nie unika kontrowersji. Rodzice i organizacje regularnie oskarżają platformę o niewystarczającą ochronę dzieci, a firma musiała nawet wprowadzić dodatkowe systemy weryfikacji wieku. Wątpliwości wzmogły również wypowiedzi CEO Davida Baszuckiego o potencjalnym wprowadzeniu elementów randkowych i gier dla dorosłych. Pomimo tych problemów popularność Robloxa nie słabnie.

Źródło:https://gamerant.com/roblox-reveals-daily-user-count-111-million/

News
gra sieciowa
popularność
platforma
Roblox
liczba graczy
Jakub Piwoński

