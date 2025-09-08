Roblox z rekordową liczbą graczy. Sukces w cieniu kontrowersji

Roblox udowadnia, że jest jedną z najpotężniejszych marek w branży gier – platforma ujawniła właśnie, że każdego dnia loguje się do niej średnio aż 111,8 miliona graczy. To rekordowy wynik, który potwierdza jej dominację i rosnące znaczenie w świecie cyfrowej rozrywki.

Roblox z rekordową liczbą graczy

Platforma, działająca od 2006 roku, od lat przyciąga zarówno graczy, jak i twórców. W ostatnich miesiącach Roblox osiągnął spektakularne sukcesy – tytuły takie jak Blox Fruits, Dress to Impress czy szczególnie popularne Grow a Garden gromadziły miliony użytkowników. Grow a Garden w szczytowym momencie przyciągnęło ponad 21 milionów graczy jednocześnie, przebijając nawet Fortnite. Łączna liczba wizyt w grach dostępnych na platformie wynosi obecnie imponujące 390 miliardów.