Gracze nakręcili się na Where Winds Meet. Gra osiągnęła 10 milionów rejestracji przed premierą

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/12 11:50
Nadchodzące Where Winds Meet cieszy się niebywałym zainteresowaniem ze strony graczy.

Nadchodzące chińskie RPG akcji z otwartym światem, Where Winds Meet, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już ponad 10 milionów graczy zarejestrowało się przed premierą, która odbędzie się 14 listopada. Gra będzie dostępna do pobrania w przedsprzedaży od 12 listopada, a twórcy zapowiadają wyjątkowe połączenie sztuk walki, estetyki wuxia i swobody eksploracji.

Where Winds Meet z ogromnym zainteresowaniem

Po zapowiedzi Where Winds Meet, produkcja zyskała lojalne grono fanów, zafascynowanych filmowym podejściem gry do chińskiej kultury oraz widowiskowym systemem walki inspirowanym klasycznymi legendami wuxia. Co istotne, tytuł będzie całkowicie darmowy, a jego finansowanie opiera się na mikropłatnościach kosmetycznych.

Gra została podzielona na dwie główne części. Pierwsza to rozbudowana kampania fabularna, którą można przejść samodzielnie lub w trybie kooperacji. Druga to obszerny segment sieciowy w którym gracze mogą dołączać do gildii, walczyć w PvP, eksplorować lochy, brać udział w rajdach i innych wydarzeniach, co nadaje grze elementy znane z gier MMO.

Twórcy obiecują bogaty zestaw aktywności w tym różne profesje, style walki, system parkouru, personalizację postaci oraz liczne elementy eksploracyjne. Choć Where Winds Meet nie przebija się do medialnego mainstreamu w gorącym sezonie premier, imponujący wynik prerejestracji pokazuje, że gra wzbudza ogromne oczekiwania.

Z okazji przekroczenia progu 10 milionów prerejestracji, wszyscy gracze otrzymają specjalny prezent w dniu premiery. Studio zapowiedziało także regularne aktualizacje sezonowe, a pierwsza z nich, zatytułowana Blade Out, ma rozbudować główny wątek fabularny.

Where Winds Meet to kolejny przykład rosnącej potęgi chińskich studiów deweloperskich, które coraz śmielej wkraczają na światowy rynek gier AAA. Produkcja podąża ścieżką sukcesu wytyczoną przez Black Myth: Wukong, a wkrótce dołączą do niej inne ambitne projekty, takie jak Phantom Blade Zero czy Tides of Annihilation.

Źródło:https://www.eurogamer.net/believe-it-or-not-upcoming-open-world-rpg-where-winds-meet-has-over-10-million-pre-registrations-heres-why-you-should-care

