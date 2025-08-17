Roblox ponownie w cetrum poważnych kontrowersji. Jest zagrożeniem dla dzieci?

Akcje spółki w ostatnich dniach spadły o około 10%.

Roblox znalazł się w centrum poważnych kontrowersji. Prokurator generalna Luizjany, Liz Murrill, wniosła pozew przeciwko platformie, zarzucając firmie brak skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników. W efekcie akcje spółki w ostatnich dniach spadły o około 10%. Stan Luizjana kontra Roblox W 42-stronicowym pozwie wskazano, że system rejestracji w Robloxie jest łatwy do obejścia – dorośli mogą zakładać konta z fałszywymi datami urodzenia i podszywać się pod dzieci. Dokument zwraca również uwagę na obecność kontrowersyjnych gier w serwisie, takich jak Escape to Epstein Island (nawiązującej do skazanego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina), Public Showers czy ponad 600 produkcji związanych z Seanem „Diddy” Combsem.

Pozew to kolejny cios wizerunkowy dla platformy, która od lat zmaga się z oskarżeniami o brak należytej ochrony dzieci. W przeszłości dochodziło do głośnych przypadków wykorzystywania Robloxa przez przestępców seksualnych – m.in. w 2019 roku 19-latek uwiódł w ten sposób 150 dzieci, a w 2021 roku 18-letni Ron Machluf został oskarżony o używanie gry do popełniania przestępstw wobec dziewczynek w wieku 7–12 lat. W 2024 roku głośnym echem odbiła się także sprawa 21-letniego Chilijczyka aresztowanego na lotnisku w Los Angeles po kontakcie z 13-latką poznaną na platformie.

Roblox opublikował w środę oświadczenie, w którym broni swoich działań i tłumaczy blokowanie użytkowników podejmujących „niedopuszczalne aktywności”. Sprawa nabrała rozgłosu po zbanowaniu popularnego użytkownika Schlepa, znanego z łapania drapieżników działających na platformie. Do sprawy odniósł się także Chris Hansen, dziennikarz znany z programu To Catch a Predator, który poinformował, że prowadzi własne śledztwo w sprawie Robloxa i rozmawia z ofiarami oraz organami ścigania. Będziemy informować o wynikach śledztwa.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.






