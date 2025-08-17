Zaloguj się lub Zarejestruj

Roblox ponownie w cetrum poważnych kontrowersji. Jest zagrożeniem dla dzieci?

Jakub Piwoński
2025/08/17 15:00
Akcje spółki w ostatnich dniach spadły o około 10%.

Roblox znalazł się w centrum poważnych kontrowersji. Prokurator generalna Luizjany, Liz Murrill, wniosła pozew przeciwko platformie, zarzucając firmie brak skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników. W efekcie akcje spółki w ostatnich dniach spadły o około 10%.

Roblox
Roblox

Stan Luizjana kontra Roblox

W 42-stronicowym pozwie wskazano, że system rejestracji w Robloxie jest łatwy do obejścia – dorośli mogą zakładać konta z fałszywymi datami urodzenia i podszywać się pod dzieci. Dokument zwraca również uwagę na obecność kontrowersyjnych gier w serwisie, takich jak Escape to Epstein Island (nawiązującej do skazanego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina), Public Showers czy ponad 600 produkcji związanych z Seanem „Diddy” Combsem.

Pozew to kolejny cios wizerunkowy dla platformy, która od lat zmaga się z oskarżeniami o brak należytej ochrony dzieci. W przeszłości dochodziło do głośnych przypadków wykorzystywania Robloxa przez przestępców seksualnych – m.in. w 2019 roku 19-latek uwiódł w ten sposób 150 dzieci, a w 2021 roku 18-letni Ron Machluf został oskarżony o używanie gry do popełniania przestępstw wobec dziewczynek w wieku 7–12 lat. W 2024 roku głośnym echem odbiła się także sprawa 21-letniego Chilijczyka aresztowanego na lotnisku w Los Angeles po kontakcie z 13-latką poznaną na platformie.

GramTV przedstawia:

Roblox opublikował w środę oświadczenie, w którym broni swoich działań i tłumaczy blokowanie użytkowników podejmujących „niedopuszczalne aktywności”. Sprawa nabrała rozgłosu po zbanowaniu popularnego użytkownika Schlepa, znanego z łapania drapieżników działających na platformie.

Do sprawy odniósł się także Chris Hansen, dziennikarz znany z programu To Catch a Predator, który poinformował, że prowadzi własne śledztwo w sprawie Robloxa i rozmawia z ofiarami oraz organami ścigania. Będziemy informować o wynikach śledztwa.

Źródło:https://insider-gaming.com/roblox-child-safety/

News
kontrowersje
bezpieczeństwo
Roblox
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:57

Tak dodam że Schlep sam był ofiarą pedofila i dlatego to robi. 

Platforma twierdzi że go zbanowali bo robi to co pedofile. Chodzi po platformie udając dziecko w celu wyłowienia pedofila. Następnie zbiera o nim informacje i przekazuje je policji. 

Tyle że Roblox nie reagował kiedy tacy ludzie jak on łowili pedofilów mówiąc że np podnoszą alarmy w ich mechanizmach wykrywania pedofilów. Bo rozumiem taką argumentację. Jak zachowujesz się jak pedofil to jak cię odróżnić od innych. 

Ale w tym wypadku oni po prostu chcieli zamieść całą dyskusje pod dywan. Udawać że nic się nie dzieje. 

I z tego powodu mają Streisand Effect. Wszyscy o tym mówią.

Mało tego, dużo osobistości Roblox, nawet ludzie którzy karierę zrobili na Roblox wycofują się z platformy bo nie chcą dostać rykoszetem.

A co do głupich projektów - dasz dzieciakom edytor to pierwsze co zrobią to narysują olbrzymiego penisa. I się będą śmiać. Kompletnie mnie nie dziwi że "edgy" użytkownicy robili takie rzeczy.




